Бастрыкин проверит расследование убитой в Перми семьи из Башкирии

Глава СК поручил контролировать расследование убийства семьи из Башкирии, совершенное в Перми Фото: Wikimedia

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил поставить расследование жестокого убийства в Перми семьи из Башкирии на контроль в центральном аппарате ведомства. Глава СК обязал руководителя пермского следуправления доложить о деле, говорится на сайте СКР.

«Руководитель СУ СК России по Пермскому краю Головкин Д. В. обязан доложить о проведенном комплексе следственных действий по делу об убийстве матери и ребенка. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России», — сообщается на сайте ведомства.

О двойном убийстве жительницы Башкирии и ее 5-летней дочери стало известно 24 августа, до этого они считались пропавшими, и их искали волонтеры. По подозрению в совершении преступления были задержаны пермячка и ее приятель, которые пригласили знакомых из Башкирии к себе в гости, где жестоко с ними расправились. По версии следователей, мотивом убийства послужила личная неприязнь.