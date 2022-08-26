В России временно перестали выдавать загранпаспорта на 10 лет

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В России временно приостановят выдачу загранпаспортов с 26 августа Фото:

Консульский департамент МИД РФ по техническим причинам временно приостанавливает прием заявлений на выдачу заграничных паспортов нового образца со сроком действия 10 лет. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте организации.

«По техническим причинам с 26 августа 2022 года временно приостанавливается прием заявлений на выдачу паспортов, содержащих электронный носитель информации (сроком действия 10 лет)», — сообщается на сайте департамента. Информация о возобновлении приема будет размещена на сайтах дипломатических представительств России за рубежом, уточнили в пресс-службе.

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Консульский департамент МИД РФ по техническим причинам временно приостанавливает прием заявлений на выдачу заграничных паспортов нового образца со сроком действия 10 лет. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте организации. «По техническим причинам с 26 августа 2022 года временно приостанавливается прием заявлений на выдачу паспортов, содержащих электронный носитель информации (сроком действия 10 лет)», — сообщается на сайте департамента. Информация о возобновлении приема будет размещена на сайтах дипломатических представительств России за рубежом, уточнили в пресс-службе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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