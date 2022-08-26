26 августа 2022
25 августа 2022

В Перми заработали рестораны «Вкусно и точка» с обновленным меню. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День открытых дверей
В Перми сетевые рестораны открылись 27 августа Фото:

В Перми в здании ЦУМа после вынужденного простоя, связанного с ребрендингом, заработал ресторан «Вкусно и точка» (бывший McDonald’s). Об этом рассказал корреспондент URA.RU.

«Точка у ЦУМа отрыта. На входе приветливо встречает персонал, желает доброго утра. У двери развешаны воздушные шарики, но атмосфера праздника пока не ощущается. Посетителей мало. Меню сильно урезано — позиций немного. „Колы“ нет, зато есть российский аналог», — сообщил корреспондент агентства.

Ранее URA.RU писало, что авто-ресторан «Вкусно и точка» на улице Попова готовится к открытию 27 августа. Изначально сообщалось, что заведения быстрого питания откроются в городе в конце июня. Позже появилась информация, что кафе заработают не раньше августа.

Утром «летник» пустовал
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В Перми в здании ЦУМа после вынужденного простоя, связанного с ребрендингом, заработал ресторан «Вкусно и точка» (бывший McDonald’s). Об этом рассказал корреспондент URA.RU. «Точка у ЦУМа отрыта. На входе приветливо встречает персонал, желает доброго утра. У двери развешаны воздушные шарики, но атмосфера праздника пока не ощущается. Посетителей мало. Меню сильно урезано — позиций немного. „Колы“ нет, зато есть российский аналог», — сообщил корреспондент агентства. Ранее URA.RU писало, что авто-ресторан «Вкусно и точка» на улице Попова готовится к открытию 27 августа. Изначально сообщалось, что заведения быстрого питания откроются в городе в конце июня. Позже появилась информация, что кафе заработают не раньше августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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