В Перми сетевые рестораны открылись 27 августа Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Перми в здании ЦУМа после вынужденного простоя, связанного с ребрендингом, заработал ресторан «Вкусно и точка» (бывший McDonald’s). Об этом рассказал корреспондент URA.RU.

«Точка у ЦУМа отрыта. На входе приветливо встречает персонал, желает доброго утра. У двери развешаны воздушные шарики, но атмосфера праздника пока не ощущается. Посетителей мало. Меню сильно урезано — позиций немного. „Колы“ нет, зато есть российский аналог», — сообщил корреспондент агентства.

Ранее URA.RU писало, что авто-ресторан «Вкусно и точка» на улице Попова готовится к открытию 27 августа. Изначально сообщалось, что заведения быстрого питания откроются в городе в конце июня. Позже появилась информация, что кафе заработают не раньше августа.

Утром «летник» пустовал Фото: Дмитрий Шумов @ URA.RU

Зал сетевого ресторана ожидает гостей Фото: Дмитрий Шумов @ URA.RU

По словам корреспондента, наггетсы оказались вкусными Фото: Дмитрий Шумов @ URA.RU

Сотрудники утверждают, что меню будет пополняться Фото: Дмитрий Шумов @ URA.RU