Авто-ресторан «Вкусно и точка» в Перми (бывший McDonald’s) на улице Попова, 58Б, готовится к открытию 27 августа. Корреспондент URA.RU сообщает, что сотрудники проверяют работу оборудования.
«Сотрудники авто-ресторана проверяют микрофоны и динамики, с помощью которых клиенты делают заказ из автомобилей. На кафе висит вывеска, что открытие запланировано на 27 августа. Однако в самом заведении не смогли однозначно подтвердить эту дату», — рассказал корреспондент. Также плакат об открытии 27 августа висит на ресторане «Вкусно и точка» в ЦУМе.
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«Вкусно и точка» у ЦУМа
Сергей Русанов
На афишах анонсируется открытие 27 августа
Сергей Русанов
Авто-ресторан «Вкусно и точка» в Перми (бывший McDonald’s) на улице Попова, 58Б, готовится к открытию 27 августа. Корреспондент URA.RU сообщает, что сотрудники проверяют работу оборудования. «Сотрудники авто-ресторана проверяют микрофоны и динамики, с помощью которых клиенты делают заказ из автомобилей. На кафе висит вывеска, что открытие запланировано на 27 августа. Однако в самом заведении не смогли однозначно подтвердить эту дату», — рассказал корреспондент. Также плакат об открытии 27 августа висит на ресторане «Вкусно и точка» в ЦУМе. Изначально было объявлено, что рестораны быстрого питания откроются в Перми 27 июня, однако этого не случилось. Позже появилась информация, что кафе заработают не раньше августа.