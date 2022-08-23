23 августа 2022

В Перми готовится к открытию авто-ресторан «Вкусно и точка». Видео, фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан «Вкусно - и точка». Челябинск, общепит, ресторан, еда, фастфуд, вкусно и точка
Во многих других городах рестораны открылись еще в июне Фото:

Авто-ресторан «Вкусно и точка» в Перми (бывший McDonald’s) на улице Попова, 58Б, готовится к открытию 27 августа. Корреспондент URA.RU сообщает, что сотрудники проверяют работу оборудования.

«Сотрудники авто-ресторана проверяют микрофоны и динамики, с помощью которых клиенты делают заказ из автомобилей. На кафе висит вывеска, что открытие запланировано на 27 августа. Однако в самом заведении не смогли однозначно подтвердить эту дату», — рассказал корреспондент. Также плакат об открытии 27 августа висит на ресторане «Вкусно и точка» в ЦУМе.

Изначально было объявлено, что рестораны быстрого питания откроются в Перми 27 июня, однако этого не случилось. Позже появилась информация, что кафе заработают не раньше августа.

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«Вкусно и точка» у ЦУМа
На афишах анонсируется открытие 27 августа
Авто-ресторан «Вкусно и точка» в Перми (бывший McDonald’s) на улице Попова, 58Б, готовится к открытию 27 августа. Корреспондент URA.RU сообщает, что сотрудники проверяют работу оборудования. «Сотрудники авто-ресторана проверяют микрофоны и динамики, с помощью которых клиенты делают заказ из автомобилей. На кафе висит вывеска, что открытие запланировано на 27 августа. Однако в самом заведении не смогли однозначно подтвердить эту дату», — рассказал корреспондент. Также плакат об открытии 27 августа висит на ресторане «Вкусно и точка» в ЦУМе. Изначально было объявлено, что рестораны быстрого питания откроются в Перми 27 июня, однако этого не случилось. Позже появилась информация, что кафе заработают не раньше августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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