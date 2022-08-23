В Перми готовится к открытию авто-ресторан «Вкусно и точка». Видео, фото

24 августа 2022 в 12:04 Размер текста - 17 +

Во многих других городах рестораны открылись еще в июне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Авто-ресторан «Вкусно и точка» в Перми (бывший McDonald’s) на улице Попова, 58Б, готовится к открытию 27 августа. Корреспондент URA.RU сообщает, что сотрудники проверяют работу оборудования. «Сотрудники авто-ресторана проверяют микрофоны и динамики, с помощью которых клиенты делают заказ из автомобилей. На кафе висит вывеска, что открытие запланировано на 27 августа. Однако в самом заведении не смогли однозначно подтвердить эту дату», — рассказал корреспондент. Также плакат об открытии 27 августа висит на ресторане «Вкусно и точка» в ЦУМе. Изначально было объявлено, что рестораны быстрого питания откроются в Перми 27 июня, однако этого не случилось. Позже появилась информация, что кафе заработают не раньше августа. «Вкусно и точка» у ЦУМа Сергей Русанов На афишах анонсируется открытие 27 августа Сергей Русанов

Авто-ресторан «Вкусно и точка» в Перми (бывший McDonald’s) на улице Попова, 58Б, готовится к открытию 27 августа. Корреспондент URA.RU сообщает, что сотрудники проверяют работу оборудования. «Сотрудники авто-ресторана проверяют микрофоны и динамики, с помощью которых клиенты делают заказ из автомобилей. На кафе висит вывеска, что открытие запланировано на 27 августа. Однако в самом заведении не смогли однозначно подтвердить эту дату», — рассказал корреспондент. Также плакат об открытии 27 августа висит на ресторане «Вкусно и точка» в ЦУМе. Изначально было объявлено, что рестораны быстрого питания откроются в Перми 27 июня, однако этого не случилось. Позже появилась информация, что кафе заработают не раньше августа.