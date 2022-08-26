Bild назвал преемника Зеленского на посту президента Украины

27 августа 2022 в 11:06 Размер текста - 17 +

Владимира Зеленского сменит Валерий Залужный, утверждает Bild Фото: Официальный сайт президента Украины Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный станет новым президентом страны после Владимира Зеленского. Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на свои источники. «Залужный является героем не только для солдат, но и для значительной части населения. Источники верят, что популярный генерал сменит нынешнего главу правительства Владимира Зеленского после окончания конфликта. При этом действующий президент Зеленский не очень рад спекуляциям о том, что однажды он может покинуть президентский дворец», — пишет Bild. Ранее украинский портал Telegraf сообщил, что Зеленский хочет отправить Залужного в отставку, так как опасается конкуренции. Президент Украины обеспокоен тем, что западные СМИ создают Залужному образ героя, пишет RT.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный станет новым президентом страны после Владимира Зеленского. Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на свои источники. «Залужный является героем не только для солдат, но и для значительной части населения. Источники верят, что популярный генерал сменит нынешнего главу правительства Владимира Зеленского после окончания конфликта. При этом действующий президент Зеленский не очень рад спекуляциям о том, что однажды он может покинуть президентский дворец», — пишет Bild. Ранее украинский портал Telegraf сообщил, что Зеленский хочет отправить Залужного в отставку, так как опасается конкуренции. Президент Украины обеспокоен тем, что западные СМИ создают Залужному образ героя, пишет RT.