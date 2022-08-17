Telegraf: Зеленский готовит отставку главнокомандующего ВСУ

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский готовит кадровые перестановки в украинской армии Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский хочет отправить в отставку главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом сообщает украинский портал Telegraf.

«Ротации в военном руководстве страны могут произойти уже в конце августа или начале сентября. Глава украинской армии, генерал-майор Валерий Залужный может быть заменен. Из личных источников, приближенных к высшей власти, удалось узнать, что нынешнему Главнокомандующему предположительно предложат занять должность министра обороны. Приближенные к Зеленскому люди говорят, что президенту не очень хочется иметь конкурента», — пишет Telegraf.

Ранее Зеленский отправил в отставку генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. По словам самого Зеленского, это связано с участившимися случаями государственных измен.

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Президент Украины Владимир Зеленский хочет отправить в отставку главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом сообщает украинский портал Telegraf. «Ротации в военном руководстве страны могут произойти уже в конце августа или начале сентября. Глава украинской армии, генерал-майор Валерий Залужный может быть заменен. Из личных источников, приближенных к высшей власти, удалось узнать, что нынешнему Главнокомандующему предположительно предложат занять должность министра обороны. Приближенные к Зеленскому люди говорят, что президенту не очень хочется иметь конкурента», — пишет Telegraf. Ранее Зеленский отправил в отставку генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. По словам самого Зеленского, это связано с участившимися случаями государственных измен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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