Telegraf: Зеленский готовит отставку главнокомандующего ВСУ

Владимир Зеленский готовит кадровые перестановки в украинской армии Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский хочет отправить в отставку главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом сообщает украинский портал Telegraf.

«Ротации в военном руководстве страны могут произойти уже в конце августа или начале сентября. Глава украинской армии, генерал-майор Валерий Залужный может быть заменен. Из личных источников, приближенных к высшей власти, удалось узнать, что нынешнему Главнокомандующему предположительно предложат занять должность министра обороны. Приближенные к Зеленскому люди говорят, что президенту не очень хочется иметь конкурента», — пишет Telegraf.

Ранее Зеленский отправил в отставку генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. По словам самого Зеленского, это связано с участившимися случаями государственных измен.