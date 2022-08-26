В ХМАО обновлен максимум больных коронавирусом за лето

Выявлено больных с симптомами ОРВИ — 796 случаев, с пневмонией — 7 (фото из архива)
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
В Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 803 случая заболевания коронавирусом за сутки. Это новый максимальный показатель за лето. Информация об этом появилась в telegram-канале властей региона «Югра официально».
«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ — 796, пневмония — 7. Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 219 863», — указано в сообщении.
В Сургуте выявлено 267 случаев, в Нижневартовске — 160. Сутками ранее было выявлено 566 случаев.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО за сутки выявлено 509 случаев заражения коронавирусом. Это были максимальные показатели за лето.
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