В ХМАО обновлен максимум больных коронавирусом за лето

Выявлено больных с симптомами ОРВИ — 796 случаев, с пневмонией — 7 (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 803 случая заболевания коронавирусом за сутки. Это новый максимальный показатель за лето. Информация об этом появилась в telegram-канале властей региона «Югра официально».

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ — 796, пневмония — 7. Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 219 863», — указано в сообщении.

В Сургуте выявлено 267 случаев, в Нижневартовске — 160. Сутками ранее было выявлено 566 случаев.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО за сутки выявлено 509 случаев заражения коронавирусом. Это были максимальные показатели за лето.