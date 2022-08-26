26 августа 2022
25 августа 2022

В ХМАО обновлен максимум больных коронавирусом за лето

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пункт контроля ОРВИ. Тюмень , медсестра, медик, доктор, коронавирус, прием у врача, пцр, тестирование на ковид 19
Выявлено больных с симптомами ОРВИ — 796 случаев, с пневмонией — 7 (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 803 случая заболевания коронавирусом за сутки. Это новый максимальный показатель за лето. Информация об этом появилась в telegram-канале властей региона «Югра официально».

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ — 796, пневмония — 7. Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 219 863», — указано в сообщении.

В Сургуте выявлено 267 случаев, в Нижневартовске — 160. Сутками ранее было выявлено 566 случаев.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО за сутки выявлено 509 случаев заражения коронавирусом. Это были максимальные показатели за лето.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

В Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 803 случая заболевания коронавирусом за сутки. Это новый максимальный показатель за лето. Информация об этом появилась в telegram-канале властей региона «Югра официально». «По клинической структуре: с симптомами ОРВИ — 796, пневмония — 7. Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 219 863», — указано в сообщении. В Сургуте выявлено 267 случаев, в Нижневартовске — 160. Сутками ранее было выявлено 566 случаев. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО за сутки выявлено 509 случаев заражения коронавирусом. Это были максимальные показатели за лето.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...