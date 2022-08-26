В Екатеринбурге поступили сообщения о минировании сразу нескольких зданий. По словам очевидцев, подобные сообщения поступили в БЦ Panorama, ТЦ «Космос», Южный автовокзал, отель Novotel.
«Очевидица сообщает, что из здания Южного автовокзала вывели людей. По ее словам, поступило сообщение о минировании», — приводит слова девушки telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». На месте уже работают сотрудники полиции.
Подобные сообщения о минировании также поступили в торговый центр «Космос», расположенный на проспекте Космонавтов, 54, бизнес-центр Panorama, находящийся по улице Куйбышева, 44Д, поликлинику «РЖД-Медицина» на Гражданской, 9, отель «Московская горка» и ресторан «Вкусно и точка» на Бебеля, 29. Об этом сообщает telegram-канал «Свет Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился в УМВД России по Екатеринбургу за комментарием. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее агентство писало о минировании здания правительства Свердловской области.
Людей эвакуировали из ТЦ «Космос»
Фото: Сообщество «Инцидент Екатеринбург», vk.com
Из БЦ «Панорама» также вывели людей
Фото: читатель URA.RU
Сообщение о минировании поступило и в поликлинику «РЖД-Мединица»
Фото: telegram-канал «Свет Екатеринбург»
Людей вывели из здания отеля Novotel
Фото: telegram-канал «Свет Екатеринбург»
Сотрудники «Вкусно и точка» на улице
Фото: telegram-канал «Свет Екатеринбург»
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В Екатеринбурге поступили сообщения о минировании сразу нескольких зданий. По словам очевидцев, подобные сообщения поступили в БЦ Panorama, ТЦ «Космос», Южный автовокзал, отель Novotel. «Очевидица сообщает, что из здания Южного автовокзала вывели людей. По ее словам, поступило сообщение о минировании», — приводит слова девушки telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». На месте уже работают сотрудники полиции. Подобные сообщения о минировании также поступили в торговый центр «Космос», расположенный на проспекте Космонавтов, 54, бизнес-центр Panorama, находящийся по улице Куйбышева, 44Д, поликлинику «РЖД-Медицина» на Гражданской, 9, отель «Московская горка» и ресторан «Вкусно и точка» на Бебеля, 29. Об этом сообщает telegram-канал «Свет Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился в УМВД России по Екатеринбургу за комментарием. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее агентство писало о минировании здания правительства Свердловской области.