26 августа 2022

В Екатеринбурге поступили массовые сообщения о минировании. Видео, фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автовокзал. Тюмень, автовокзал, автовокзал тюмень
Сообщения о минировании поступили в БЦ Panorama, ТЦ «Космос», Южный автовокзал, ресторан «Вкусно и точка» (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге поступили сообщения о минировании сразу нескольких зданий. По словам очевидцев, подобные сообщения поступили в БЦ Panorama, ТЦ «Космос», Южный автовокзал, отель Novotel.

«Очевидица сообщает, что из здания Южного автовокзала вывели людей. По ее словам, поступило сообщение о минировании», — приводит слова девушки telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». На месте уже работают сотрудники полиции.

Подобные сообщения о минировании также поступили в торговый центр «Космос», расположенный на проспекте Космонавтов, 54, бизнес-центр Panorama, находящийся по улице Куйбышева, 44Д, поликлинику «РЖД-Медицина» на Гражданской, 9, отель «Московская горка» и ресторан «Вкусно и точка» на Бебеля, 29. Об этом сообщает telegram-канал «Свет Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился в УМВД России по Екатеринбургу за комментарием. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее агентство писало о минировании здания правительства Свердловской области.

Людей эвакуировали из ТЦ «Космос»
Фото:
Из БЦ «Панорама» также вывели людей
Фото:
Сообщение о минировании поступило и в поликлинику «РЖД-Мединица»
Фото:
Людей вывели из здания отеля Novotel
Фото:
Сотрудники «Вкусно и точка» на улице
Фото:

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В Екатеринбурге поступили сообщения о минировании сразу нескольких зданий. По словам очевидцев, подобные сообщения поступили в БЦ Panorama, ТЦ «Космос», Южный автовокзал, отель Novotel. «Очевидица сообщает, что из здания Южного автовокзала вывели людей. По ее словам, поступило сообщение о минировании», — приводит слова девушки telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». На месте уже работают сотрудники полиции. Подобные сообщения о минировании также поступили в торговый центр «Космос», расположенный на проспекте Космонавтов, 54, бизнес-центр Panorama, находящийся по улице Куйбышева, 44Д, поликлинику «РЖД-Медицина» на Гражданской, 9, отель «Московская горка» и ресторан «Вкусно и точка» на Бебеля, 29. Об этом сообщает telegram-канал «Свет Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился в УМВД России по Екатеринбургу за комментарием. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее агентство писало о минировании здания правительства Свердловской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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