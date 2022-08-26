В Екатеринбурге поступили массовые сообщения о минировании. Видео, фото

27 августа 2022 в 12:25 Размер текста - 17 +

Сообщения о минировании поступили в БЦ Panorama, ТЦ «Космос», Южный автовокзал, ресторан «Вкусно и точка» (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге поступили сообщения о минировании сразу нескольких зданий. По словам очевидцев, подобные сообщения поступили в БЦ Panorama, ТЦ «Космос», Южный автовокзал, отель Novotel. «Очевидица сообщает, что из здания Южного автовокзала вывели людей. По ее словам, поступило сообщение о минировании», — приводит слова девушки telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». На месте уже работают сотрудники полиции. Подобные сообщения о минировании также поступили в торговый центр «Космос», расположенный на проспекте Космонавтов, 54, бизнес-центр Panorama, находящийся по улице Куйбышева, 44Д, поликлинику «РЖД-Медицина» на Гражданской, 9, отель «Московская горка» и ресторан «Вкусно и точка» на Бебеля, 29. Об этом сообщает telegram-канал «Свет Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился в УМВД России по Екатеринбургу за комментарием. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее агентство писало о минировании здания правительства Свердловской области. Людей эвакуировали из ТЦ «Космос» Фото: Сообщество «Инцидент Екатеринбург», vk.com Из БЦ «Панорама» также вывели людей Фото: читатель URA.RU Сообщение о минировании поступило и в поликлинику «РЖД-Мединица» Фото: telegram-канал «Свет Екатеринбург» Людей вывели из здания отеля Novotel Фото: telegram-канал «Свет Екатеринбург» Сотрудники «Вкусно и точка» на улице Фото: telegram-канал «Свет Екатеринбург»

В Екатеринбурге поступили сообщения о минировании сразу нескольких зданий. По словам очевидцев, подобные сообщения поступили в БЦ Panorama, ТЦ «Космос», Южный автовокзал, отель Novotel. «Очевидица сообщает, что из здания Южного автовокзала вывели людей. По ее словам, поступило сообщение о минировании», — приводит слова девушки telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». На месте уже работают сотрудники полиции. Подобные сообщения о минировании также поступили в торговый центр «Космос», расположенный на проспекте Космонавтов, 54, бизнес-центр Panorama, находящийся по улице Куйбышева, 44Д, поликлинику «РЖД-Медицина» на Гражданской, 9, отель «Московская горка» и ресторан «Вкусно и точка» на Бебеля, 29. Об этом сообщает telegram-канал «Свет Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился в УМВД России по Екатеринбургу за комментарием. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее агентство писало о минировании здания правительства Свердловской области.