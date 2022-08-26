Украинские войска открыли огонь по Энергодару

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстреливать город Энергодар, в котором находится Запорожская АЭС. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев. Live».
«В данный момент идет артиллерийский обстрел Энергодара со стороны украинских войск, береговой линии, где ранее был уничтожен яхт-клуб. На данный момент прилетов на территорию Запорожской АЭС нет, но обстрел еще не окончен», — сказал Рогов.
Ранее в Совете Госдумы РФ призвали ООН немедленно потребовать от Украины прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Президент России Владимир Путин сообщил, что обстрелы ЗАЭС создают риск ядерной катастрофы, пишет RT. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что ответственность за возможную ядерную катастрофу будет лежать на Вашингтоне и Киеве, пишет «Дни.ру».
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстреливать город Энергодар, в котором находится Запорожская АЭС. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев. Live». «В данный момент идет артиллерийский обстрел Энергодара со стороны украинских войск, береговой линии, где ранее был уничтожен яхт-клуб. На данный момент прилетов на территорию Запорожской АЭС нет, но обстрел еще не окончен», — сказал Рогов. Ранее в Совете Госдумы РФ призвали ООН немедленно потребовать от Украины прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Президент России Владимир Путин сообщил, что обстрелы ЗАЭС создают риск ядерной катастрофы, пишет RT. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что ответственность за возможную ядерную катастрофу будет лежать на Вашингтоне и Киеве, пишет «Дни.ру».