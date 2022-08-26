В Харампуре грибы растут прямо во дворах (фото из архива)
В Харампуре (Пуровский район, ЯНАО) белые грибы растут во дворах домов. Об этом рассказал в своем telegram-канале глава района Антон Колодин.
«Харампур уникален не только своим национальным колоритом. В деревне белые грибы растут прямо во дворах. Чистый воздух и северный лес делают свое дело», — поделился Колодин.
Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое в разгаре грибной сезон. Фотографиями собранных в ведра грибов жители делятся в соцсетях.
Белые грибы в Харампуре
Белый гриб
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