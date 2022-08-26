26 августа 2022
25 августа 2022

Глава из ЯНАО похвастался белыми грибами, растущими во дворах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кухня КМНС. Сургут, грибы, дикоросы, сбор грибов
В Харампуре грибы растут прямо во дворах (фото из архива) Фото:

В Харампуре (Пуровский район, ЯНАО) белые грибы растут во дворах домов. Об этом рассказал в своем telegram-канале глава района Антон Колодин.

«Харампур уникален не только своим национальным колоритом. В деревне белые грибы растут прямо во дворах. Чистый воздух и северный лес делают свое дело», — поделился Колодин.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое в разгаре грибной сезон. Фотографиями собранных в ведра грибов жители делятся в соцсетях.

Белые грибы в Харампуре
Белый гриб

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В Харампуре (Пуровский район, ЯНАО) белые грибы растут во дворах домов. Об этом рассказал в своем telegram-канале глава района Антон Колодин. «Харампур уникален не только своим национальным колоритом. В деревне белые грибы растут прямо во дворах. Чистый воздух и северный лес делают свое дело», — поделился Колодин. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое в разгаре грибной сезон. Фотографиями собранных в ведра грибов жители делятся в соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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