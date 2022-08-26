Глава из ЯНАО похвастался белыми грибами, растущими во дворах. Фото

27 августа 2022 в 12:21 Размер текста - 17 +

В Харампуре грибы растут прямо во дворах (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Харампуре (Пуровский район, ЯНАО) белые грибы растут во дворах домов. Об этом рассказал в своем telegram-канале глава района Антон Колодин. «Харампур уникален не только своим национальным колоритом. В деревне белые грибы растут прямо во дворах. Чистый воздух и северный лес делают свое дело», — поделился Колодин. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое в разгаре грибной сезон. Фотографиями собранных в ведра грибов жители делятся в соцсетях. Белые грибы в Харампуре Telegram-канал главы Пуровского района Антона Колодина Белый гриб Telegram-канал главы Пуровского района Антона Колодина

В Харампуре (Пуровский район, ЯНАО) белые грибы растут во дворах домов. Об этом рассказал в своем telegram-канале глава района Антон Колодин. «Харампур уникален не только своим национальным колоритом. В деревне белые грибы растут прямо во дворах. Чистый воздух и северный лес делают свое дело», — поделился Колодин. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое в разгаре грибной сезон. Фотографиями собранных в ведра грибов жители делятся в соцсетях.