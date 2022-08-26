В Конгрессе США призвали прекратить финансировать Украину

Член палаты представителей США и партии республиканцев Дэн Бишоп выступил против продолжения финансовой помощи Украине. Об этом пишет американское издание The American Conservative.
«Нам не следует отправлять Украине даже один доллар, не говоря уже о трех миллиардах. Мы потратили на помощь Украине гораздо больше, чем готов был любой из европейских союзников, и мы не можем собрать даже часть средств, потраченных на помощь для защиты наших собственных границ», — передает слова Бишопа The American Conservative.
В ходе специальной военной операции на Украине, которую Россия начала 24 февраля 2022 года, Америка активно поддерживает украинскую сторону, оказывая ей как финансовую помощь, так и помощь с поставками вооружения. Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине в размере 2,9 млрд долларов, напоминает RT.
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