26 августа 2022

В Конгрессе США призвали прекратить финансировать Украину

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Валюта Евро и Доллар. Екатеринбург, экономика, курс валют, финансы, деньги, доллары, курс доллара, валюта, доллар
Дэн Бишоп заявил, что США потратили на Украину больше европейских стран Фото:

Член палаты представителей США и партии республиканцев Дэн Бишоп выступил против продолжения финансовой помощи Украине. Об этом пишет американское издание The American Conservative.

«Нам не следует отправлять Украине даже один доллар, не говоря уже о трех миллиардах. Мы потратили на помощь Украине гораздо больше, чем готов был любой из европейских союзников, и мы не можем собрать даже часть средств, потраченных на помощь для защиты наших собственных границ», — передает слова Бишопа The American Conservative.

В ходе специальной военной операции на Украине, которую Россия начала 24 февраля 2022 года, Америка активно поддерживает украинскую сторону, оказывая ей как финансовую помощь, так и помощь с поставками вооружения. Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине в размере 2,9 млрд долларов, напоминает RT.

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Член палаты представителей США и партии республиканцев Дэн Бишоп выступил против продолжения финансовой помощи Украине. Об этом пишет американское издание The American Conservative. «Нам не следует отправлять Украине даже один доллар, не говоря уже о трех миллиардах. Мы потратили на помощь Украине гораздо больше, чем готов был любой из европейских союзников, и мы не можем собрать даже часть средств, потраченных на помощь для защиты наших собственных границ», — передает слова Бишопа The American Conservative. В ходе специальной военной операции на Украине, которую Россия начала 24 февраля 2022 года, Америка активно поддерживает украинскую сторону, оказывая ей как финансовую помощь, так и помощь с поставками вооружения. Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине в размере 2,9 млрд долларов, напоминает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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