В Конгрессе США призвали прекратить финансировать Украину

27 августа 2022 в 13:24 Размер текста - 17 +

Дэн Бишоп заявил, что США потратили на Украину больше европейских стран Фото: Анна Майорова © URA.RU Член палаты представителей США и партии республиканцев Дэн Бишоп выступил против продолжения финансовой помощи Украине. Об этом пишет американское издание The American Conservative. «Нам не следует отправлять Украине даже один доллар, не говоря уже о трех миллиардах. Мы потратили на помощь Украине гораздо больше, чем готов был любой из европейских союзников, и мы не можем собрать даже часть средств, потраченных на помощь для защиты наших собственных границ», — передает слова Бишопа The American Conservative. В ходе специальной военной операции на Украине, которую Россия начала 24 февраля 2022 года, Америка активно поддерживает украинскую сторону, оказывая ей как финансовую помощь, так и помощь с поставками вооружения. Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине в размере 2,9 млрд долларов, напоминает RT.

Член палаты представителей США и партии республиканцев Дэн Бишоп выступил против продолжения финансовой помощи Украине. Об этом пишет американское издание The American Conservative. «Нам не следует отправлять Украине даже один доллар, не говоря уже о трех миллиардах. Мы потратили на помощь Украине гораздо больше, чем готов был любой из европейских союзников, и мы не можем собрать даже часть средств, потраченных на помощь для защиты наших собственных границ», — передает слова Бишопа The American Conservative. В ходе специальной военной операции на Украине, которую Россия начала 24 февраля 2022 года, Америка активно поддерживает украинскую сторону, оказывая ей как финансовую помощь, так и помощь с поставками вооружения. Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине в размере 2,9 млрд долларов, напоминает RT.