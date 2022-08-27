Президент Сербии назвал цену на российский газ фантастической

Если бы Сербия закупала газ по текущим европейским ценам, то уже стала бы банкротом, заявил Александр Вучич Фото: media.gazprom-neft.ru

Президент Сербии Александра Вучич заявил, что поставка газа из России в Сербию осуществляется по «фантастической цене». В ходе своего заявления он также поделился некоторыми подробностями российско-сербского газового договора.

«Мы тратим 3,2 млрд куб. м газа. От России мы получаем 2 млрд куб. м, что составляет 63-64% всех наших нужд, мы платим 800 млн евро, фантастическая цена! А за дополнительные 1,2 млрд куб. м газа мы бы заплатили 4,8 млрд евро, если бы покупали по текущим ценам. К счастью, нам удалось закупить [газ] до этого тяжелого времени, иначе мы бы были банкротом», — приводит слова Александра Вучича argumenti.ru.

Телефонные переговоры между главами России и Сербии по поводу поставок газа велись 29 мая. Так, по словам Вучича, между странами подписан трехлетний договор, цена на поставку газа в котором будет рассчитана по нефтяной формуле. Президент Сербии также отметил, что цена на газ по этому контракту является лучшей в Европе.