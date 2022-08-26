Бухаров задержали правоохранители после одиночного пикета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) был задержан местный депутат гордумы Александр Бухаров после одиночного пикета на празднике в честь Дня города. К нему почти сразу подошли правоохранители, рассказал корреспондент URA.RU, присутствующий на мероприятии.

«Александр Бухаров попытался провести одиночный пикет в Шадринске на Дне города 27 августа. В руках он держал плакат против медицинской реформы. Его Бухаров начал разворачивать во время выступления замгубернатора Курганской области по экономической политике Владимира Архипова. После чего был задержан сотрудниками полиции», — пояснил корреспондент агентства. Позже с Бухаровым удалось связаться. Он ответил, что его везут на «Газели» в отделение. На него будет составлен протокол. В УМВД России по Курганской области оперативно подтвердить информацию не удалось. В министерство отправлен письменный запрос.

О том, что в Шадринске 30 августа планируют провести масштабный митинг против оптимизации городских больниц, URA.RU писало ранее. Уведомление о мероприятии было направлено в городскую администрацию. В конце августа руководитель шадринского отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — главный организатор митинга, получил предостережение от полицейских. В нем говорилось о запрете проведения массовых мероприятий в области и о штрафах в случае нарушения запрета.

Многие на празднике даже не поняли, что произошло Фото: Анна Бояркина @ URA.RU