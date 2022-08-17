В протестном курганском городе подали заявку на масштабный митинг

18 августа 2022 в 18:32 Размер текста - 17 +

В Шадринске готовят митинг против оптимизации больниц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шадринске Курганской области 30 августа планируют провести масштабный митинг против оптимизации городских больниц. Уведомление о мероприятии направлено в администрацию города, рассказал URA.RU организатор митинга, руководитель местного отделения партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду» Александр Бухаров. «18 августа я официально зарегистрировал в мэрии Шадринска уведомление о проведении митинга. Все формальности мы соблюли, ждем решения администрации. На митинге готовы выступить врачи, представители общественной палаты. Сейчас тема оптимизации больниц номер один в Шадринске, мы остаемся без медицины. В Шадринской БСМП закрыли отделения кардиологии и онкологии, хотя департамент объяснил, что это временно из-за увольнения врачей», — сообщил Бухаров. Согласно направленному в мэрию уведомлению, митинг планируют провести в сквере Победы Шадринска 30 августа с 17:30 до 19:00 часов. Цель: выражение общественного мнения против планов по объединению в одно медучреждение трех больниц Шадринска. Предполагаемое количество участников — до 1 000 человек. Бухаров отметил, что 24 августа лидер партии Сергей Миронов проведет пресс-конференцию по ВКС с участием регионов на тему сокращения больниц и медперсонала. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Шадринска с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что власти Курганской области анонсировали реформу районных больниц. В Шадринске общественники и врачи выступили против объединения городских больниц. Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил предотвратить слияние трех больниц Шадринска путем введения в России моратория на сокращение медучреждений и медработников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Шадринске Курганской области 30 августа планируют провести масштабный митинг против оптимизации городских больниц. Уведомление о мероприятии направлено в администрацию города, рассказал URA.RU организатор митинга, руководитель местного отделения партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду» Александр Бухаров. «18 августа я официально зарегистрировал в мэрии Шадринска уведомление о проведении митинга. Все формальности мы соблюли, ждем решения администрации. На митинге готовы выступить врачи, представители общественной палаты. Сейчас тема оптимизации больниц номер один в Шадринске, мы остаемся без медицины. В Шадринской БСМП закрыли отделения кардиологии и онкологии, хотя департамент объяснил, что это временно из-за увольнения врачей», — сообщил Бухаров. Согласно направленному в мэрию уведомлению, митинг планируют провести в сквере Победы Шадринска 30 августа с 17:30 до 19:00 часов. Цель: выражение общественного мнения против планов по объединению в одно медучреждение трех больниц Шадринска. Предполагаемое количество участников — до 1 000 человек. Бухаров отметил, что 24 августа лидер партии Сергей Миронов проведет пресс-конференцию по ВКС с участием регионов на тему сокращения больниц и медперсонала. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Шадринска с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что власти Курганской области анонсировали реформу районных больниц. В Шадринске общественники и врачи выступили против объединения городских больниц. Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил предотвратить слияние трех больниц Шадринска путем введения в России моратория на сокращение медучреждений и медработников.