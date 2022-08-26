26 августа 2022
25 августа 2022

Компания из ЯНАО получила подряд на ремонт «трассы смерти»

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, трактор, виды перми, ремонт дорог
Компания из ЯНАО отремонтирует большой участок дороги и мост через реку Надым Фото:

ООО «Уренгойдорстрой» получила подряд на реконструкцию автомобильной дороги Сургут — Салехард на участке Старый Надым — Надым. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

«В тендер так же входит ремонт мостового перехода через реку Надым. Стоимость контракта — 450 млн рублей», — уточняется на сайте.

Ранее «Уренгойдорстрой» занимался строительными работами на проспекте Губкина в Новом Уренгое. Дорожники отказались перекрывать движение транспорта.

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ООО «Уренгойдорстрой» получила подряд на реконструкцию автомобильной дороги Сургут — Салехард на участке Старый Надым — Надым. Информация об этом появилась на портале госзакупок. «В тендер так же входит ремонт мостового перехода через реку Надым. Стоимость контракта — 450 млн рублей», — уточняется на сайте. Ранее «Уренгойдорстрой» занимался строительными работами на проспекте Губкина в Новом Уренгое. Дорожники отказались перекрывать движение транспорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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