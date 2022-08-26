Компания из ЯНАО получила подряд на ремонт «трассы смерти»

27 августа 2022 в 22:47 Размер текста - 17 +

Компания из ЯНАО отремонтирует большой участок дороги и мост через реку Надым Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU ООО «Уренгойдорстрой» получила подряд на реконструкцию автомобильной дороги Сургут — Салехард на участке Старый Надым — Надым. Информация об этом появилась на портале госзакупок. «В тендер так же входит ремонт мостового перехода через реку Надым. Стоимость контракта — 450 млн рублей», — уточняется на сайте. Ранее «Уренгойдорстрой» занимался строительными работами на проспекте Губкина в Новом Уренгое. Дорожники отказались перекрывать движение транспорта.

ООО «Уренгойдорстрой» получила подряд на реконструкцию автомобильной дороги Сургут — Салехард на участке Старый Надым — Надым. Информация об этом появилась на портале госзакупок. «В тендер так же входит ремонт мостового перехода через реку Надым. Стоимость контракта — 450 млн рублей», — уточняется на сайте. Ранее «Уренгойдорстрой» занимался строительными работами на проспекте Губкина в Новом Уренгое. Дорожники отказались перекрывать движение транспорта.