Компания из ЯНАО получила подряд на ремонт «трассы смерти»

Компания из ЯНАО отремонтирует большой участок дороги и мост через реку Надым
ООО «Уренгойдорстрой» получила подряд на реконструкцию автомобильной дороги Сургут — Салехард на участке Старый Надым — Надым. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
«В тендер так же входит ремонт мостового перехода через реку Надым. Стоимость контракта — 450 млн рублей», — уточняется на сайте.
Ранее «Уренгойдорстрой» занимался строительными работами на проспекте Губкина в Новом Уренгое. Дорожники отказались перекрывать движение транспорта.
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