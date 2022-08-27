27 августа 2022
26 августа 2022

Свердловчанин на легковушке попал в жесткое ДТП с автобусом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с автобусом на Плотинке. Екатеринбург, дтп, автобус, общественный транспорт, авария, городской транспорт, автопредприятие
Свердловчанин врезался в автобус и вылетел в кювет (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 40-летний водитель «Лада Приора» во время разворота врезался в автобус и вылетел в кювет. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

«40-летний водитель «Лада Приора при осуществлении разворота столкнулся с пассажирским автобусом «Паз». В результате ДТП пострадал водитель легковушки — с травмами головы его госпитализировали, а также 35-летняя пассажирка — с ушибом плеча она отпущена домой», — передает слова ведомства издание «V-tagile».

ДТП произошло 27 августа на улице Садовая, в момент столкновения в автобусе пассажиров не было. Водитель легковушки пояснил полицейским, что в момент разворота не заметил автобус. Свердловчанин имеет 17-летний стаж вождения, за это время он дважды привлекался к административной ответсвенности за нарушение ПДД.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге автобус с детьми врезался в легковой автомобиль. Из-за столкновения госпитализировали четырех детей.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 40-летний водитель «Лада Приора» во время разворота врезался в автобус и вылетел в кювет. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области. «40-летний водитель «Лада Приора при осуществлении разворота столкнулся с пассажирским автобусом «Паз». В результате ДТП пострадал водитель легковушки — с травмами головы его госпитализировали, а также 35-летняя пассажирка — с ушибом плеча она отпущена домой», — передает слова ведомства издание «V-tagile». ДТП произошло 27 августа на улице Садовая, в момент столкновения в автобусе пассажиров не было. Водитель легковушки пояснил полицейским, что в момент разворота не заметил автобус. Свердловчанин имеет 17-летний стаж вождения, за это время он дважды привлекался к административной ответсвенности за нарушение ПДД. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге автобус с детьми врезался в легковой автомобиль. Из-за столкновения госпитализировали четырех детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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