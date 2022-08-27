Свердловчанин на легковушке попал в жесткое ДТП с автобусом. Фото

28 августа 2022 в 00:17 Размер текста - 17 +

Свердловчанин врезался в автобус и вылетел в кювет (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 40-летний водитель «Лада Приора» во время разворота врезался в автобус и вылетел в кювет. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области. «40-летний водитель «Лада Приора при осуществлении разворота столкнулся с пассажирским автобусом «Паз». В результате ДТП пострадал водитель легковушки — с травмами головы его госпитализировали, а также 35-летняя пассажирка — с ушибом плеча она отпущена домой», — передает слова ведомства издание «V-tagile». ДТП произошло 27 августа на улице Садовая, в момент столкновения в автобусе пассажиров не было. Водитель легковушки пояснил полицейским, что в момент разворота не заметил автобус. Свердловчанин имеет 17-летний стаж вождения, за это время он дважды привлекался к административной ответсвенности за нарушение ПДД. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге автобус с детьми врезался в легковой автомобиль. Из-за столкновения госпитализировали четырех детей. Фото: отдел пропаганды ГИБДД Фото: отдел пропаганды ГИБДД Фото: отдел пропаганды ГИБДД Фото: отдел пропаганды ГИБДД

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 40-летний водитель «Лада Приора» во время разворота врезался в автобус и вылетел в кювет. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области. «40-летний водитель «Лада Приора при осуществлении разворота столкнулся с пассажирским автобусом «Паз». В результате ДТП пострадал водитель легковушки — с травмами головы его госпитализировали, а также 35-летняя пассажирка — с ушибом плеча она отпущена домой», — передает слова ведомства издание «V-tagile». ДТП произошло 27 августа на улице Садовая, в момент столкновения в автобусе пассажиров не было. Водитель легковушки пояснил полицейским, что в момент разворота не заметил автобус. Свердловчанин имеет 17-летний стаж вождения, за это время он дважды привлекался к административной ответсвенности за нарушение ПДД. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге автобус с детьми врезался в легковой автомобиль. Из-за столкновения госпитализировали четырех детей.