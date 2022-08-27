27 августа 2022

Неизвестный устроил драку на концерте Клавы Коки. Видео

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Клава Кока на открытии фестиваля Студенческая весна. Челябинск, артист, концерт, музыка, молодежь, клава кока, поп певица, поп-культура, молодежная культура, попса
Неизвестный залез на сцену и устроил драку на концерте Клавы Коки Фото:

Неизвестный мужчина выбежал на сцену и устроил драку на концерте певицы из Екатеринбурга Клавы Коки (настоящее имя — Клавдия Высокова) в Прокопьевске (Кемеровская область). Видео появилось в официальном telegram-канале Клавы Коки.

«Считаю, что это лучший видос (видео — прим. ред.) с моих концертов», — прокомментировала Клава Кока. Певица выступила в Прокопьевске 27 августа.

В комментариях к посту подписчики фанаты Клавы Коки рассказали, что инцидент урегулировался благодаря полиции: «Там вообще потом полиция пришла на помощь». Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Прокопьевска. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, Клава похвасталась перед поклонниками своими покупками — квартирой в центре Москвы и автомобилем Mercedes небесно-голубого цвета. Также агентство рассказывало, что жители Екатеринбурга пожаловались на давку во время концерта Клавы Коки на Дне города.

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Неизвестный мужчина выбежал на сцену и устроил драку на концерте певицы из Екатеринбурга Клавы Коки (настоящее имя — Клавдия Высокова) в Прокопьевске (Кемеровская область). Видео появилось в официальном telegram-канале Клавы Коки. «Считаю, что это лучший видос (видео — прим. ред.) с моих концертов», — прокомментировала Клава Кока. Певица выступила в Прокопьевске 27 августа. В комментариях к посту подписчики фанаты Клавы Коки рассказали, что инцидент урегулировался благодаря полиции: «Там вообще потом полиция пришла на помощь». Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Прокопьевска. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, Клава похвасталась перед поклонниками своими покупками — квартирой в центре Москвы и автомобилем Mercedes небесно-голубого цвета. Также агентство рассказывало, что жители Екатеринбурга пожаловались на давку во время концерта Клавы Коки на Дне города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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