Неизвестный залез на сцену и устроил драку на концерте Клавы Коки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Неизвестный мужчина выбежал на сцену и устроил драку на концерте певицы из Екатеринбурга Клавы Коки (настоящее имя — Клавдия Высокова) в Прокопьевске (Кемеровская область). Видео появилось в официальном telegram-канале Клавы Коки.

«Считаю, что это лучший видос (видео — прим. ред.) с моих концертов», — прокомментировала Клава Кока. Певица выступила в Прокопьевске 27 августа.

В комментариях к посту подписчики фанаты Клавы Коки рассказали, что инцидент урегулировался благодаря полиции: «Там вообще потом полиция пришла на помощь». Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Прокопьевска. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, Клава похвасталась перед поклонниками своими покупками — квартирой в центре Москвы и автомобилем Mercedes небесно-голубого цвета. Также агентство рассказывало, что жители Екатеринбурга пожаловались на давку во время концерта Клавы Коки на Дне города.