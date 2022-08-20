Свердловчане пожаловались на давку на концерте Клавы Коки. Фоторепортаж с шоу певицы

21 августа 2022 в 02:23 Размер текста - 17 +

Несмотря на давку, екатеринбуржцы оторвались под любимые хиты певицы Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Преображенском парке 20 августа прошел праздничный концерт екатеринбургской певицы Клавы Коки (Клавдия Высокова), посвященный 299-летию города. Однако жители Екатеринбурга пожаловались, что во время концерта были давки. О том, как прошел концерт свердловской певицы — в фоторепортаже URA.RU. Артистка прилетела в Екатеринбург 20 августа. В своих соцсетях она выложила фотографию из самолета и написала, что для нее это был пятый перелет за четыре дня. Концерт певицы начался в 21:00. Фанатов при входе в Преображенский парк тщательно досматривали. Проверяли даже коляски с детьми. При этом в центре города таких мер не принимали. Перед тем, как начать, Клава Кока поздравила жителей с Днем города. «Знаете, друзья, хочу всех поздравить с праздником. Между прочим 299 лет! Вы вообще понимаете, что через год мы будем так праздновать, что все, что сейчас — это будто разогрев. Но все равно нам нужно с вами так кричать, так зажигать, чтобы нас было видно из космоса, потому что сегодня здесь собрались особенные люди в особенном городе», — сказала артистка со сцены. Фото: Екатерина Крылова © URA.RU Фото: Екатерина Крылова © URA.RU На концерте собралось очень много людей. Корреспондент URA.RU отмечает, что Клава Кока могла бы спокойно соперничать с певицей МакSим (Марина Абросимова), на которую также собрался аншлаг во время ее выступления на фестивале «Ночь музыки-2022» в Екатеринбурге. Однако из-за того, что людей на концерте Коки собралось много, в толпе была сильная давка. Жители залезали друг на друга, чтобы встать ближе к сцене. Но все же это не помешало екатеринбуржцам повеселиться под любимые хиты исполнительницы. Фото: Екатерина Крылова © URA.RU Фото: Екатерина Крылова © URA.RU Фото: Екатерина Крылова © URA.RU После ухода артистки со сцены тысячи людей с трудом смогли уйти с концерта. Людям пришлось даже перелазить через забор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Преображенском парке 20 августа прошел праздничный концерт екатеринбургской певицы Клавы Коки (Клавдия Высокова), посвященный 299-летию города. Однако жители Екатеринбурга пожаловались, что во время концерта были давки. О том, как прошел концерт свердловской певицы — в фоторепортаже URA.RU. Артистка прилетела в Екатеринбург 20 августа. В своих соцсетях она выложила фотографию из самолета и написала, что для нее это был пятый перелет за четыре дня. Концерт певицы начался в 21:00. Фанатов при входе в Преображенский парк тщательно досматривали. Проверяли даже коляски с детьми. При этом в центре города таких мер не принимали. Перед тем, как начать, Клава Кока поздравила жителей с Днем города. «Знаете, друзья, хочу всех поздравить с праздником. Между прочим 299 лет! Вы вообще понимаете, что через год мы будем так праздновать, что все, что сейчас — это будто разогрев. Но все равно нам нужно с вами так кричать, так зажигать, чтобы нас было видно из космоса, потому что сегодня здесь собрались особенные люди в особенном городе», — сказала артистка со сцены. На концерте собралось очень много людей. Корреспондент URA.RU отмечает, что Клава Кока могла бы спокойно соперничать с певицей МакSим (Марина Абросимова), на которую также собрался аншлаг во время ее выступления на фестивале «Ночь музыки-2022» в Екатеринбурге. Однако из-за того, что людей на концерте Коки собралось много, в толпе была сильная давка. Жители залезали друг на друга, чтобы встать ближе к сцене. Но все же это не помешало екатеринбуржцам повеселиться под любимые хиты исполнительницы. После ухода артистки со сцены тысячи людей с трудом смогли уйти с концерта. Людям пришлось даже перелазить через забор.