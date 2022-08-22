Певица из Екатеринбурга Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) похвасталась перед поклонниками своими покупками — квартирой в центре Москвы и автомобилем Mercedes небесно-голубого цвета. Фото приобретений артистка опубликовала на своей странице во «ВКонтакте».
«Невеста с приданым, получается. Сегодня получила ключи от своей первой квартиры в центре с видом мечты, купленной еще два года назад. Ну, и машинка у меня теперь упакована в новом цвете. Рада, как ребенок», — написала Клава Кока в соцсетях.
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Певица из Екатеринбурга Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) похвасталась перед поклонниками своими покупками — квартирой в центре Москвы и автомобилем Mercedes небесно-голубого цвета. Фото приобретений артистка опубликовала на своей странице во «ВКонтакте». «Невеста с приданым, получается. Сегодня получила ключи от своей первой квартиры в центре с видом мечты, купленной еще два года назад. Ну, и машинка у меня теперь упакована в новом цвете. Рада, как ребенок», — написала Клава Кока в соцсетях. 20 августа певица выступила на праздновании 299-летия Екатеринбурга. Ее шоу прошло обособленно от основных событий Дня города: в отличие от других артистов, выступавших в центре, Кока спела в Преображенском парке в Академическом районе. Концерт собрал несколько тысяч человек, которые впоследствии пожаловались на давку.