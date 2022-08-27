Венгрия отказалась обсуждать санкции против России

28 августа 2022 в 01:27 Размер текста - 17 +

В Венгрии дали оценку странам, вводящим санкции против России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти Венгрии не собираются обсуждать введение санкций против России в сфере энергетики. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. «Я хотел бы прояснить, что Венгрия не готова даже обсуждать никакие дальнейшие санкции в сфере энергетики, ни по газу, ни по нефти. И хотел бы сказать, что в этом мы не одиноки. Может быть, так кажется, но тут как раз фактор политической стабильности и политического мужества, но другим этого, к несчастью, не дано», — сказал Сийярто. Трансляция его выступления велась в соцсетях. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью стала демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса. США и страны Евросоюза ввели антироссийские санкции. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров также сказал, что Запад начал тотальную гибридную войну против РФ, сообщает «Национальная служба новостей».

Власти Венгрии не собираются обсуждать введение санкций против России в сфере энергетики. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. «Я хотел бы прояснить, что Венгрия не готова даже обсуждать никакие дальнейшие санкции в сфере энергетики, ни по газу, ни по нефти. И хотел бы сказать, что в этом мы не одиноки. Может быть, так кажется, но тут как раз фактор политической стабильности и политического мужества, но другим этого, к несчастью, не дано», — сказал Сийярто. Трансляция его выступления велась в соцсетях. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью стала демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса. США и страны Евросоюза ввели антироссийские санкции. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров также сказал, что Запад начал тотальную гибридную войну против РФ, сообщает «Национальная служба новостей».