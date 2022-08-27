Пушков возмутился просьбой молдавского политика вернуть газ

28 августа 2022 в 03:38 Размер текста - 17 +

Пушков не увидел смысла в поддержке «прозападной» Молдавии поставками газа Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Россия не видит смысла поддерживать «прозападную» Молдавию поставками газа. Так считает сенатор Алексей Пушков. «Просьба согреть дома жителей Молдавии в условиях, когда Кишинев не своевременно оплачивал поставку газа и отдавал накопленный долг, означает, что Москва должна естественным образом субсидировать президентство Санду. Это кажется странным, поскольку Санду не скрывает своей ориентации и своего плохого отношения к России. Какой смысл поддерживать задержки газа прозападный курс задержания Молдавии? В ответ мы не проверяли ничего, за исключением необходимости этого прозападного курса. Ни благодарности, ни изменений политики от Санду ждать не приходится. Так надо ли нам финансировать такой курс?» — вопросил Пушков в Telegram. Так он отреагировал на просьбу лидера оппозиционной молдавской парии «Шор» Илана Шор возобновить поставки российского газа в страну. Представитель партии заверил, что он лично готов отправиться в Москву на переговоры, чтобы не допустить дальнейшего уничтожения независимости страны, ее граждан и экономики. В 2021 году «Молдовгаз» задолжал «Газпромому» 433 миллиона долларов, и российская компания пригрозила остановкой подачи энергоресурса. Власти Молдавии уже вводили режим ЧП в области энергетики с 22 октября по 20 ноября. Однако контракт с «Газпромом» был продлен на пять лет.

Россия не видит смысла поддерживать «прозападную» Молдавию поставками газа. Так считает сенатор Алексей Пушков. «Просьба согреть дома жителей Молдавии в условиях, когда Кишинев не своевременно оплачивал поставку газа и отдавал накопленный долг, означает, что Москва должна естественным образом субсидировать президентство Санду. Это кажется странным, поскольку Санду не скрывает своей ориентации и своего плохого отношения к России. Какой смысл поддерживать задержки газа прозападный курс задержания Молдавии? В ответ мы не проверяли ничего, за исключением необходимости этого прозападного курса. Ни благодарности, ни изменений политики от Санду ждать не приходится. Так надо ли нам финансировать такой курс?» — вопросил Пушков в Telegram. Так он отреагировал на просьбу лидера оппозиционной молдавской парии «Шор» Илана Шор возобновить поставки российского газа в страну. Представитель партии заверил, что он лично готов отправиться в Москву на переговоры, чтобы не допустить дальнейшего уничтожения независимости страны, ее граждан и экономики. В 2021 году «Молдовгаз» задолжал «Газпромому» 433 миллиона долларов, и российская компания пригрозила остановкой подачи энергоресурса. Власти Молдавии уже вводили режим ЧП в области энергетики с 22 октября по 20 ноября. Однако контракт с «Газпромом» был продлен на пять лет.