27 августа 2022

Пушков возмутился просьбой молдавского политика вернуть газ

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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, пушков алексей
Пушков не увидел смысла в поддержке «прозападной» Молдавии поставками газа Фото:
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Газовый кризис в Европе

Россия не видит смысла поддерживать «прозападную» Молдавию поставками газа. Так считает сенатор Алексей Пушков.

«Просьба согреть дома жителей Молдавии в условиях, когда Кишинев не своевременно оплачивал поставку газа и отдавал накопленный долг, означает, что Москва должна естественным образом субсидировать президентство Санду. Это кажется странным, поскольку Санду не скрывает своей ориентации и своего плохого отношения к России. Какой смысл поддерживать задержки газа прозападный курс задержания Молдавии? В ответ мы не проверяли ничего, за исключением необходимости этого прозападного курса. Ни благодарности, ни изменений политики от Санду ждать не приходится. Так надо ли нам финансировать такой курс?» — вопросил Пушков в Telegram.

Так он отреагировал на просьбу лидера оппозиционной молдавской парии «Шор» Илана Шор возобновить поставки российского газа в страну. Представитель партии заверил, что он лично готов отправиться в Москву на переговоры, чтобы не допустить дальнейшего уничтожения независимости страны, ее граждан и экономики.

В 2021 году «Молдовгаз» задолжал «Газпромому» 433 миллиона долларов, и российская компания пригрозила остановкой подачи энергоресурса. Власти Молдавии уже вводили режим ЧП в области энергетики с 22 октября по 20 ноября. Однако контракт с «Газпромом» был продлен на пять лет.

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Россия не видит смысла поддерживать «прозападную» Молдавию поставками газа. Так считает сенатор Алексей Пушков. «Просьба согреть дома жителей Молдавии в условиях, когда Кишинев не своевременно оплачивал поставку газа и отдавал накопленный долг, означает, что Москва должна естественным образом субсидировать президентство Санду. Это кажется странным, поскольку Санду не скрывает своей ориентации и своего плохого отношения к России. Какой смысл поддерживать задержки газа прозападный курс задержания Молдавии? В ответ мы не проверяли ничего, за исключением необходимости этого прозападного курса. Ни благодарности, ни изменений политики от Санду ждать не приходится. Так надо ли нам финансировать такой курс?» — вопросил Пушков в Telegram. Так он отреагировал на просьбу лидера оппозиционной молдавской парии «Шор» Илана Шор возобновить поставки российского газа в страну. Представитель партии заверил, что он лично готов отправиться в Москву на переговоры, чтобы не допустить дальнейшего уничтожения независимости страны, ее граждан и экономики. В 2021 году «Молдовгаз» задолжал «Газпромому» 433 миллиона долларов, и российская компания пригрозила остановкой подачи энергоресурса. Власти Молдавии уже вводили режим ЧП в области энергетики с 22 октября по 20 ноября. Однако контракт с «Газпромом» был продлен на пять лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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