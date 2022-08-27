27 августа 2022

Иммунолог Попович: частое употребление орехов ведет к аллергии

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Магазин Пятерочка у ЖК Балтым парк. Верхняя Пышма, орехи, фисташки, фисташка
Часть орехов могут вызвать анафилаксию, отметил Алексей Попович Фото:

Если человек слишком часто употребляет орехи, у него может развиться серьезная аллергия. Об этом заявил аллерголог-иммунолог кандидат медицинских наук Алексей Попович.

«Орехи являются очень сильными аллергенами. В первую очередь к ним относится фундук, который может вызвать даже анафилаксию, а также арахис — это не орех, а бобовое растение, но именно он входит в „большую восьмерку“ аллергенов. Также аллергию могут вызвать грецкий и кедровый орехи. Такая еда может вызвать нежелательную реакцию, если употреблять ее длительное время», — сказал Попович в беседе с RT.

Ранее директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с URA.RU заявил, что орехи входят в перечень основных продуктов, замедляющих старение. Однако диетолог отметил, что злоупотреблять ими не стоит.

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Если человек слишком часто употребляет орехи, у него может развиться серьезная аллергия. Об этом заявил аллерголог-иммунолог кандидат медицинских наук Алексей Попович. «Орехи являются очень сильными аллергенами. В первую очередь к ним относится фундук, который может вызвать даже анафилаксию, а также арахис — это не орех, а бобовое растение, но именно он входит в „большую восьмерку“ аллергенов. Также аллергию могут вызвать грецкий и кедровый орехи. Такая еда может вызвать нежелательную реакцию, если употреблять ее длительное время», — сказал Попович в беседе с RT. Ранее директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с URA.RU заявил, что орехи входят в перечень основных продуктов, замедляющих старение. Однако диетолог отметил, что злоупотреблять ими не стоит.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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