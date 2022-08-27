Иммунолог Попович: частое употребление орехов ведет к аллергии

Если человек слишком часто употребляет орехи, у него может развиться серьезная аллергия. Об этом заявил аллерголог-иммунолог кандидат медицинских наук Алексей Попович.
«Орехи являются очень сильными аллергенами. В первую очередь к ним относится фундук, который может вызвать даже анафилаксию, а также арахис — это не орех, а бобовое растение, но именно он входит в „большую восьмерку“ аллергенов. Также аллергию могут вызвать грецкий и кедровый орехи. Такая еда может вызвать нежелательную реакцию, если употреблять ее длительное время», — сказал Попович в беседе с RT.
Ранее директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с URA.RU заявил, что орехи входят в перечень основных продуктов, замедляющих старение. Однако диетолог отметил, что злоупотреблять ими не стоит.
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