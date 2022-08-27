Иммунолог Попович: частое употребление орехов ведет к аллергии

28 августа 2022 в 07:37 Размер текста - 17 +

Часть орехов могут вызвать анафилаксию, отметил Алексей Попович Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если человек слишком часто употребляет орехи, у него может развиться серьезная аллергия. Об этом заявил аллерголог-иммунолог кандидат медицинских наук Алексей Попович. «Орехи являются очень сильными аллергенами. В первую очередь к ним относится фундук, который может вызвать даже анафилаксию, а также арахис — это не орех, а бобовое растение, но именно он входит в „большую восьмерку“ аллергенов. Также аллергию могут вызвать грецкий и кедровый орехи. Такая еда может вызвать нежелательную реакцию, если употреблять ее длительное время», — сказал Попович в беседе с RT. Ранее директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с URA.RU заявил, что орехи входят в перечень основных продуктов, замедляющих старение. Однако диетолог отметил, что злоупотреблять ими не стоит.

Если человек слишком часто употребляет орехи, у него может развиться серьезная аллергия. Об этом заявил аллерголог-иммунолог кандидат медицинских наук Алексей Попович. «Орехи являются очень сильными аллергенами. В первую очередь к ним относится фундук, который может вызвать даже анафилаксию, а также арахис — это не орех, а бобовое растение, но именно он входит в „большую восьмерку“ аллергенов. Также аллергию могут вызвать грецкий и кедровый орехи. Такая еда может вызвать нежелательную реакцию, если употреблять ее длительное время», — сказал Попович в беседе с RT. Ранее директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с URA.RU заявил, что орехи входят в перечень основных продуктов, замедляющих старение. Однако диетолог отметил, что злоупотреблять ими не стоит.