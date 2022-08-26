Диетолог Гинзбург назвал пять продуктов, замедляющих старение

Для замедления старения организма подойдут продукты здорового питания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жирная рыба, восточные специи и пряные травы, крупы, овощи и ягоды, кисломолочные продукты замедляют старение организма человека. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

«Первый продукт — это жирная рыба. Второй — это восточные специи: куркума, имбирь, перец, чеснок, лук и пряные травы, укроп, петрушка. Третий продукт чрезвычайно важный — это сложные углеводы. Такие крупы, как гречка, перловка и грубый хлеб», — сказал Михаил Гинзбург.

«Четвертый продукт, это овощи и ягоды. Желательно, чтобы овощи были разноцветные, а ягоды синие, типа черники, ежевики, хотя любые другие ягоды тоже годятся. Пятое — это кисломолочный продукт. В день как минимум пару стаканов простокваши, кефира, ряженки», — добавил диетолог.

При этом, отметил специалист, существуют еще два вида продуктов, которые могут помочь в замедлении старения. «За скобками у нас остались орехи и фрукты. И то, и то можно добавлять, но их свойство в замедлении старения присутствуют», — заключил он.

Ранее геронтолог, гериатр, директор научно-исследовательского медицинского центр «Геронтология», доктор медицинских наук Кирилл Прощаев в разговоре с URA.RU сообщил, что на качестве и продолжительности жизни, кроме злоупотребления алкоголем, психоактивными веществами, курения, гипертонии и диабета, также сказывается низкий уровень образования. Врач-кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев добавил, что факторами ускорения старения также являются чрезмерное употребление кофе и нерациональное питание.