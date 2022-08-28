Как недорого подготовить ребенка к школе

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1-ое сентября. День знаний. Дягилевский лицей. Екатеринбург, первый звонок, первоклассник, первый класс, первоклашка, 1 сентября
Сэкономить на сборах ребенка в школу помогут онлайн-магазины и распродажи Фото:

Чтобы сэкономить до 50% на сборах ребенка в школу, следует закупаться в онлайн-магазинах, делать покупки к 1 сентября заранее или, наоборот, дождаться сентябрьских распродаж. Такими рекомендациями поделилась с родителями инвестор и финансовый консультант Татьяна Волкова.

«Первый способ [сохранить деньги] — заказывать через интернет. В этом случае вы сможете сэкономить от 10% до 30% от стоимости всего: канцтоваров, одежды, обуви», — поделилась Волкова в беседе с NEWS.RU. По ее словам, на некоторых ресурсах можно найти скидки и акции в категории «3 = 2», а также уменьшить стоимость покупок с помощью кэшбека.

Еще один хороший способ сэкономить — начать закупку вещей для школы весной. Таким образом, по словам финансового консультанта, можно сэкономить до 50%. Покупку не столь важных вещей можно отложить и совершить в сентябре, во время масштабных распродаж, приуроченных ко дню знаний. Так можно купить второй комплект школьной формы, обуви и большую часть канцтоваров, говорит Волкова.

Ранее основатель Школы Точных Наук, преподаватель старшей школы по математике и физике Михаил Юмашев рассказал в беседе с URA.RU, что во время сборов ребенка в школу лучше отказаться от толстых тетрадей в пользу тонких. При этом стоит задуматься о приобретении принадлежностей с любимыми персонажами ребенка, чтобы замотивировать его к учебе.

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Чтобы сэкономить до 50% на сборах ребенка в школу, следует закупаться в онлайн-магазинах, делать покупки к 1 сентября заранее или, наоборот, дождаться сентябрьских распродаж. Такими рекомендациями поделилась с родителями инвестор и финансовый консультант Татьяна Волкова. «Первый способ [сохранить деньги] — заказывать через интернет. В этом случае вы сможете сэкономить от 10% до 30% от стоимости всего: канцтоваров, одежды, обуви», — поделилась Волкова в беседе с NEWS.RU. По ее словам, на некоторых ресурсах можно найти скидки и акции в категории «3 = 2», а также уменьшить стоимость покупок с помощью кэшбека. Еще один хороший способ сэкономить — начать закупку вещей для школы весной. Таким образом, по словам финансового консультанта, можно сэкономить до 50%. Покупку не столь важных вещей можно отложить и совершить в сентябре, во время масштабных распродаж, приуроченных ко дню знаний. Так можно купить второй комплект школьной формы, обуви и большую часть канцтоваров, говорит Волкова. Ранее основатель Школы Точных Наук, преподаватель старшей школы по математике и физике Михаил Юмашев рассказал в беседе с URA.RU, что во время сборов ребенка в школу лучше отказаться от толстых тетрадей в пользу тонких. При этом стоит задуматься о приобретении принадлежностей с любимыми персонажами ребенка, чтобы замотивировать его к учебе.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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