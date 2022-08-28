Профессор Кутушов объяснил, как облегчить приступ мигрени

29 августа 2022 в 05:05 Размер текста - 17 +

Учащение головных болей — это повод обратиться за помощью, сказал Михаил Кутушов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Облегчить боль во время приступа мигрени помогут сладкие продукты, теплый душ, массаж, а также тишина и покой. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил профессор, академик ЕАЕН, член-корреспондент РАЕН, врач-токсиколог Михаил Кутушов. «При мигрени нужно, чтобы человек находился в тишине. Все применяют разные способы борьбы. Говорят, помогает сладкое, но шоколад при мигрени есть нельзя. Некоторые спасаются теплым душем и ванной при неярком освещении. Можно также полежать в комнате с приглушенным светом, помассировать виски, лоб, шею, плечи. В борьбе с участившимися приступами мигрени необходимо комплексное лечение. Нужно следить за режимом питания. Также обязательны физические нагрузки, четкий режим сна, своевременные походы к врачу, чтобы следить за состоянием сосудов и здоровьем в целом», — рассказал Михаил Кутушов. Профессор уточнил, как именно проявляется мигрень. «Это хроническое неврологическое заболевание. Проявляется периодическими признаками мучительной головной боли. Может передаваться генетически и проявляется даже в детстве. У людей, страдающих от мигрени, падает трудоспособность в дни приступов. Боль обычно только в одной части головы, пульсирующая, есть тошнота и рвота. Также появляется раздражение от света и шума. Установлено, что причинами мигрени являются эмоциональные перенапряжения, постоянные стрессы, прием некоторых видов лекарств, смена погоды, физическое переутомление, недостаток или избыток сна», — отметил академик. Врач призвал не игнорировать приступы мигрени. «Головную боль никогда не переносите на ногах. Обязательно нужно измерить давление, принять таблетку и полежать или даже поспать. Если головные боли начали все чаще беспокоить вас, то нужно сходить к невропатологу, сдать анализы, пройти исследования, чтобы на ранних стадиях выявить проблему», — подчеркнул Кутушов. Ранее врач-диетолог, эндокринолог сети клиник «Атлас» Полина Королева сообщила, что при головной боли может помочь кофе. По ее словам, кофеин полезен и снижает общий риск смертности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Облегчить боль во время приступа мигрени помогут сладкие продукты, теплый душ, массаж, а также тишина и покой. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил профессор, академик ЕАЕН, член-корреспондент РАЕН, врач-токсиколог Михаил Кутушов. «При мигрени нужно, чтобы человек находился в тишине. Все применяют разные способы борьбы. Говорят, помогает сладкое, но шоколад при мигрени есть нельзя. Некоторые спасаются теплым душем и ванной при неярком освещении. Можно также полежать в комнате с приглушенным светом, помассировать виски, лоб, шею, плечи. В борьбе с участившимися приступами мигрени необходимо комплексное лечение. Нужно следить за режимом питания. Также обязательны физические нагрузки, четкий режим сна, своевременные походы к врачу, чтобы следить за состоянием сосудов и здоровьем в целом», — рассказал Михаил Кутушов. Профессор уточнил, как именно проявляется мигрень. «Это хроническое неврологическое заболевание. Проявляется периодическими признаками мучительной головной боли. Может передаваться генетически и проявляется даже в детстве. У людей, страдающих от мигрени, падает трудоспособность в дни приступов. Боль обычно только в одной части головы, пульсирующая, есть тошнота и рвота. Также появляется раздражение от света и шума. Установлено, что причинами мигрени являются эмоциональные перенапряжения, постоянные стрессы, прием некоторых видов лекарств, смена погоды, физическое переутомление, недостаток или избыток сна», — отметил академик. Врач призвал не игнорировать приступы мигрени. «Головную боль никогда не переносите на ногах. Обязательно нужно измерить давление, принять таблетку и полежать или даже поспать. Если головные боли начали все чаще беспокоить вас, то нужно сходить к невропатологу, сдать анализы, пройти исследования, чтобы на ранних стадиях выявить проблему», — подчеркнул Кутушов. Ранее врач-диетолог, эндокринолог сети клиник «Атлас» Полина Королева сообщила, что при головной боли может помочь кофе. По ее словам, кофеин полезен и снижает общий риск смертности.