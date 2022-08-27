В ЯНАО заболеваемость COVID-19 обновила летние рекорды

В ЯНАО количество заболевших коронавирусом дошло до 136 случаев в сутки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ЯНАО растет число заболеваемости коронавирусом, 27 августа количество заболевших составило 125 человек, 28 августа выявлено 136 случаев заболевания. Данные о заболевших предоставлены сайтом «Стопкоронавирус.РФ».

«Выявлено случаев за сутки: 27 августа — 125, 28 августа — 136. Госпитализирован за сутки: 27 августа — 8, 28 августа — 1», — сообщается на сайте. Также отмечается, что 27 августа выздоровело 45 человек, а 28 августа — 51 человек.

Ранее URA.RU рассказало, что 26 августа число заболевших составило 112 человек. Эта цифра была самой большой за лето.