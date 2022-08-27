Площадь дуплекса 400 квадратных метров (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Под Тюменью в деревне Патрушева продается коттедж за 89 миллионов рублей. Такое объявление появилось на сайте недвижимости «Этажи». На участке есть зона барбекю и русская баня.

«Современный дом — дуплекс в коттеджной застройке д. Патрушева. Дом построен по индивидуальному проекту. <…> Площадь дома составляет 400 кв. метров (250 +150). Технический подвал 200 кв. метров с высотой потолков два метра. Район: Патрушева (5,8 км до центра). Цена: 89 000 000 рублей», — говорится в объявлении.

Как отмечает продавец, площадь участка составляет 14 соток. На участке есть зона барбекю, русская баня с комнатой отдыха, декоративный пруд, мостик. Также имеются различные насаждения: яблони, груши, абрикосы, розы и прочее.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени выставлен на продажу коттедж на берегу озера Андреевского. Продавец оценил дом в 110 миллионов рублей.