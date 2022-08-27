27 августа 2022
26 августа 2022

Под Тюменью продается коттедж за 89 миллионов рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный посёлок. Курган , дом, таунхаус, недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, фасад дома
Площадь дуплекса 400 квадратных метров (фото из архива) Фото:

Под Тюменью в деревне Патрушева продается коттедж за 89 миллионов рублей. Такое объявление появилось на сайте недвижимости «Этажи». На участке есть зона барбекю и русская баня.

«Современный дом — дуплекс в коттеджной застройке д. Патрушева. Дом построен по индивидуальному проекту. <…> Площадь дома составляет 400 кв. метров (250 +150). Технический подвал 200 кв. метров с высотой потолков два метра. Район: Патрушева (5,8 км до центра). Цена: 89 000 000 рублей», — говорится в объявлении.

Как отмечает продавец, площадь участка составляет 14 соток. На участке есть зона барбекю, русская баня с комнатой отдыха, декоративный пруд, мостик. Также имеются различные насаждения: яблони, груши, абрикосы, розы и прочее.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени выставлен на продажу коттедж на берегу озера Андреевского. Продавец оценил дом в 110 миллионов рублей.

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Под Тюменью в деревне Патрушева продается коттедж за 89 миллионов рублей. Такое объявление появилось на сайте недвижимости «Этажи». На участке есть зона барбекю и русская баня. «Современный дом — дуплекс в коттеджной застройке д. Патрушева. Дом построен по индивидуальному проекту. <…> Площадь дома составляет 400 кв. метров (250 +150). Технический подвал 200 кв. метров с высотой потолков два метра. Район: Патрушева (5,8 км до центра). Цена: 89 000 000 рублей», — говорится в объявлении. Как отмечает продавец, площадь участка составляет 14 соток. На участке есть зона барбекю, русская баня с комнатой отдыха, декоративный пруд, мостик. Также имеются различные насаждения: яблони, груши, абрикосы, розы и прочее. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени выставлен на продажу коттедж на берегу озера Андреевского. Продавец оценил дом в 110 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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