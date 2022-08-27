Куйвашев рассказал о новых мерах поддержки пожилых свердловчан

28 августа 2022 в 15:50 Размер текста - 17 +

Губернатор рассказал о системе скидок для пенсионеров и программе «Золотое кольцо Урала» (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на фестивале «Новоуральское долголетие» рассказал о системе скидок для пенсионеров в продуктовых, хозяйственных магазинах и программе «Золотое кольцо Урала». Об этом сообщает департамент информационной политики в telegram-канале. «Система скидок для пенсионеров в магазинах в первую очередь появится у уральских продавцов, а затем — и у федеральных. Региональная программа „Золотое кольцо Урала“ будет включать бесплатные экскурсии для пенсионеров с транспортом, экскурсоводом и медицинским сопровождением», — говорится в сообщении. Губернатор отметил, что программа путешествий по Уралу — это возможность для пенсионеров увидеть новые красоты, завести знакомства. «Мне хочется, чтобы пенсия стала временем, которое пожилые люди могли бы посвятить себе после десятилетий труда. Программа путешествий по Уралу — это возможность для пенсионеров увидеть новые красоты, завести знакомства. Тем более — у нас столько интересных мест, а времени, чтобы там побывать, зачастую не найти. Аналогичные программы уже действуют в ряде регионов и пользуются большой популярностью», — пояснил Евгений Куйвашев. Евгений Куйвашев посетил Новоуральск (Свердловская область) 28 августа с рабочим визитом. На фестиваль «Новоуральское долголетие» его пригласили общественники. Также он посмотрел, как ведутся работы по благоустройству улицы Комсомольская.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на фестивале «Новоуральское долголетие» рассказал о системе скидок для пенсионеров в продуктовых, хозяйственных магазинах и программе «Золотое кольцо Урала». Об этом сообщает департамент информационной политики в telegram-канале. «Система скидок для пенсионеров в магазинах в первую очередь появится у уральских продавцов, а затем — и у федеральных. Региональная программа „Золотое кольцо Урала“ будет включать бесплатные экскурсии для пенсионеров с транспортом, экскурсоводом и медицинским сопровождением», — говорится в сообщении. Губернатор отметил, что программа путешествий по Уралу — это возможность для пенсионеров увидеть новые красоты, завести знакомства. «Мне хочется, чтобы пенсия стала временем, которое пожилые люди могли бы посвятить себе после десятилетий труда. Программа путешествий по Уралу — это возможность для пенсионеров увидеть новые красоты, завести знакомства. Тем более — у нас столько интересных мест, а времени, чтобы там побывать, зачастую не найти. Аналогичные программы уже действуют в ряде регионов и пользуются большой популярностью», — пояснил Евгений Куйвашев. Евгений Куйвашев посетил Новоуральск (Свердловская область) 28 августа с рабочим визитом. На фестиваль «Новоуральское долголетие» его пригласили общественники. Также он посмотрел, как ведутся работы по благоустройству улицы Комсомольская.