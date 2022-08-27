Губернатор Куйвашев подкинул идею уличным музыкантам. Видео, фото

28 августа 2022 в 13:43 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев посетил Новоуральск с рабочим визитом, где встретил музыкантов (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Подростки-музыканты из Новоуральска (Свердловская область) пообещали рассмотреть предложение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о том, чтобы проводить музыкальный фестиваль летом, а не зимой. Видео поделился губернатор в своем telegram-канале. «Прогулялся по центру Новоуральска. Хорошо сделали Аллею молодежи. Здесь и пенсионеры отдыхают, и подростки музыку играют. Пообщался с ребятами, говорят, каждый год в декабре проводят музыкальный фестиваль. Предложил им летом его делать, чтобы больше гостей приезжало. Подумают», — написал Куйвашев. Губернатор посетил Новоуральск с рабочим визитом. Он проверил, как проходит благоустройство улицы Комсомольской. По его словам, работы идут хорошо. «Проверил работы по благоустройству на улице Комсомольской. Установили скульптуры. Все успевают по срокам, все качественно. Молодцы», — написал Куйвашев. После этого губернатор встретил инициативную группу, которая своими руками приводит город в порядок. Волонтеры рассказали Куйвашеву, что старый парк в Новоуральске нуждается в ремонте. Он пообещал им, что парк включат в программу благоустройства. Затем губернатор заехал на фестиваль «Новоуральское долголетие», где нашел много активных пенсионерок. Новые скульптуры в Новоуральске Фото: telegram-канал Евгения Куйвашева Фото: telegram-канал Евгения Куйвашева Фото: telegram-канал Евгения Куйвашева

Подростки-музыканты из Новоуральска (Свердловская область) пообещали рассмотреть предложение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о том, чтобы проводить музыкальный фестиваль летом, а не зимой. Видео поделился губернатор в своем telegram-канале. «Прогулялся по центру Новоуральска. Хорошо сделали Аллею молодежи. Здесь и пенсионеры отдыхают, и подростки музыку играют. Пообщался с ребятами, говорят, каждый год в декабре проводят музыкальный фестиваль. Предложил им летом его делать, чтобы больше гостей приезжало. Подумают», — написал Куйвашев. Губернатор посетил Новоуральск с рабочим визитом. Он проверил, как проходит благоустройство улицы Комсомольской. По его словам, работы идут хорошо. «Проверил работы по благоустройству на улице Комсомольской. Установили скульптуры. Все успевают по срокам, все качественно. Молодцы», — написал Куйвашев. После этого губернатор встретил инициативную группу, которая своими руками приводит город в порядок. Волонтеры рассказали Куйвашеву, что старый парк в Новоуральске нуждается в ремонте. Он пообещал им, что парк включат в программу благоустройства. Затем губернатор заехал на фестиваль «Новоуральское долголетие», где нашел много активных пенсионерок.