Терапевт Алексеева: чем заменить антибиотики при легкой простуде

Антибиотики необходимы, чтобы избежать вторичных инфекций, сказала Лариса Алексеева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Имбирь, малина, лимон и обильное питье являются природными антибиотиками и способны помочь человеку при легком кашле и насморке без подъема температуры. Об этом URA.RU сообщила врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева.

«Если у человека легкий насморк, заложенность носа, легкая головная боль, катаральные явления небольшие, отсутствие температуры, в таком случае можно обойтись противовирусными препаратами, обильным питьем и различными народными средствами. Лимон, имбирь, малина — это природные фитонциды, природные антибиотики, флавоноиды. Я против того, чтобы пить антибиотики при каждом чихе. Но важно не упустить момент и обратиться ко врачу. Он назначит необходимые вам препараты», — сказала Лариса Алексеева.

При этом врач подчеркнула, что антибиотики необходимы и от них нельзя отказываться полностью. «Вирусная инфекция не бывает одиночной, ее сопровождают сопутствующие. Чтобы не присоединилась бактериальная флора, антибиотики нужно обязательно принимать, хотя бы коротким курсом. Если идет утяжеление процесса, температура выше 38,5, человек из группы риска с множественными сопутствующими заболеваниями, если человек в возрасте 60+ или часто болеет, то прием антибиотиков ему, конечно, показан. Мы не назначаем антибиотики людям, у которых есть противопоказания. Это аллергическая реакция», — объяснила терапевт.

Алексеева подчеркнула, что вред антибактериальных препаратов не доказан. «Бытует мнение, что к антибиотикам есть привыкание и из-за их приема нарушается микрофлора. Но есть и противоположные исследования, которые опровергают снижение иммунитета антибактериальными препаратами. Врачи, которые назначают антибиотики вместе с препаратами, улучшающими микрофлору, думаю, поступают неверно. Сначала антибиотики, а потом уже эти препараты. А вообще можно обойтись без них. Человек способен сам восстановить свою микрофлору», — заключила врач общей практики.

Ранее кандидат медицинских наук, зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина рассказала об опасности бесконтрольного приема антибиотиков. По ее словам, это может способствовать появлению инфекций, устойчивым к противомикробным препаратам.