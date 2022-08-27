Синоптики предупредили пермяков о значительном похолодании

По предварительным данным, на неделе самыми холодными днями окажутся выходные Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На предстоящей неделе (с 29 августа включительно) в Пермском крае ожидается значительное похолодание. Его можно будет ощутить в среду, а самыми прохладными днями станут — выходные, передают пермские синоптики.

«По предварительным данным, в выходные дни в Пермском крае продолжится похолодание. Но его интенсивность пока остается неопределенной. Вероятен сценарий, при котором дневная температура понизится до +9 градусов. Ночью — до +3. В большинстве районов пройдут небольшие и умеренные дожди», — написано на сайте проекта «Метеоролог и я».

В понедельник в Пермский край продолжит поступать прогретый воздух из центра европейской территории России, в результате чего днем температура повысится +30 градусов. Синоптики не исключают кратковременные ливни и грозы. Во вторник в южных и центральных районах края сохранится жаркая погода. В то время как северные районы региона окажутся под влиянием холодного фронта, с которым будут связаны дожди и понижение температуры воздуха.

В среду жаркая погода сохранится лишь по югу края. В центральных районах похолодает до +23 градусов, по северу — до +18. В четверг на регион сместится еще один циклон. Ожидаются небольшие и умеренные дожди, температура воздуха снова понизится. В северных районах края дневной максимум может составить +16 градусов. В пятницу прохладный воздух распространится уже на всю территорию Пермского края. Днем ожидается не выше +20 градусов, по северу — от +10 до +15.

Ранее URA.RU сообщало, что резкое похолодание ожидается в Москве и ряде других регионов России. По данным столичных метеорологов, рабочая неделя станет переломной, произойдет переход к настоящей осенней погоде.