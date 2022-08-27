Губернатор Комарова отметила важность развития киноиндустрии

Глава округа отметила, что в ХМАО в производстве креативных продуктов участвуют более 13 тысяч жителей Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова на презентации киноальманаха «Были» заявила, что подобные мероприятия формируют у жителей интерес к профессиям киноиндустрии и телевидения. Об этом сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«Это важно и в связи с тем, что кино — отрасль экономики, относящаяся к креативным индустриям, развитию которых в Югре уделяется большое внимание. В производстве креативных продуктов, в том числе связанных с кинематографом, в регионе задействовано семь тысяч организаций и более 13 тысяч югорчан», — рассказала глава округа. Презентация прошла в рамках кинофестиваля «Земляки».

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры Наталья Комарова после завершения отпуска и возвращения в Ханты-Мансийск примет участие в работе фестиваля любительского кино «Земляки». Киноальманах «Были» создан при поддержке Русского географического общества и правительства округа.