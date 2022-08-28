В Британии указали на разобщенный Запад, проигрывающий Путину

29 августа 2022 в 01:09 Размер текста - 17 +

Кемп: разобщенный Запад проиграет Путину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В скором времени Запад проиграет России, так как странам становится все сложнее сохранять единство в противостоянии президенту РФ Владимиру Путину. Так считает обозреватель британской газеты The Telegraph Ричард Кемп. Похоже, Путин выиграет свою ставку против расколотого Запада. Кроме того, за последние пару месяцев ни одна страна Евросоюза не пообещала Киеву новой материальной поддержки, отметил Кемп. По мнению публициста, постоянной помощи со стороны Великобритании и Восточной Европы явно недостаточно. Если Украине не удастся заручиться единой поддержкой Запада, главный расчет президента России Владимира Путина окажется верным — его воля к победе сильнее, чем воля Запада к сопротивлению, отметил Кемп. По мнению члена комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артема Турова, Киев, желая обрести независимость после выхода из состава СССР, стала заложником стран Запада. Он отметил, что не может назвать Украину государством, поскольку не наблюдет в ней никакого суверенитета и принятие решений ее властями.

В скором времени Запад проиграет России, так как странам становится все сложнее сохранять единство в противостоянии президенту РФ Владимиру Путину. Так считает обозреватель британской газеты The Telegraph Ричард Кемп. Похоже, Путин выиграет свою ставку против расколотого Запада. Кроме того, за последние пару месяцев ни одна страна Евросоюза не пообещала Киеву новой материальной поддержки, отметил Кемп. По мнению публициста, постоянной помощи со стороны Великобритании и Восточной Европы явно недостаточно. Если Украине не удастся заручиться единой поддержкой Запада, главный расчет президента России Владимира Путина окажется верным — его воля к победе сильнее, чем воля Запада к сопротивлению, отметил Кемп. По мнению члена комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артема Турова, Киев, желая обрести независимость после выхода из состава СССР, стала заложником стран Запада. Он отметил, что не может назвать Украину государством, поскольку не наблюдет в ней никакого суверенитета и принятие решений ее властями.