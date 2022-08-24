Депутат ГД: Киев стал заложником Запада, получив независимость

24 августа 2022 в 16:06 Размер текста - 17 +

Россия освобождает Украинский народ от зависимости перед Западом, сказал Артем Туров Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина, желая независимости, после выхода из состава СССР в итоге стала заложником стран Запада. Этим мнением с корреспондентом URA.RU поделился член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров. «В первую очередь существование современного киевского режима — это прямое следствие распада исторической России. Государством я это назвать не могу, потому что никакого суверенитета и принятия решений Украиной не наблюдается. Решения принимаются где угодно — в Брюсселе, Лондоне, Вашингтоне, но никак не в Киеве. Переворот на Украине в 2014 году и позиция властей последние 30 лет вбивали клин между нашим большим народом, чтобы разделить его. Они оказались в зависимости и в заложниках у Запада», — сказал Артем Туров. По его словам, Украина была процветающей только в союзе с Россией. «Использование территории, населения как инструмента в руках объединенного Запада показало, что благополучие может быть только в единстве с РФ. История ее процветания связана либо с Российской империей, либо Советским Союзом. Украинские земли богаты сельским хозяйством и промышленностью. Но они принадлежат в основном иностранным компаниям, которые обеспечивают в первую очередь своих граждан. И мы видим, как люди реагируют на освобожденных территориях, например, Херсонской, Харьковской и Запорожской областей. Такие очереди выстраиваются за получением российского гражданства», — отметил депутат. Все события, которые сейчас происходят на украинской территории, являются следствием работы стран Европы и США. «Все полностью согласовывается с консультантами, советниками, с теми, кто работает в силовых структурах от блока НАТО в первую очередь. Все делается только по указам стран объединенного Запада. Это видно с точки зрения поставок вооружения, действий официальных представителей и их риторики», — подчеркнул парламентарий. Туров отметил, что сейчас Украина не имеет независимости и Россия ее освобождает. «То, что делает РФ — это в первую очередь освобождение людей, территорий и борьба с милитаризмом. Достаточно много тех, кто работал на нацистскую Германию перебрался на Запад. И при распаде СССР начал оказывать влияние и диктовать вектор развития с западными ценностями, которые чужды большинству населения. Все это повлияло на события, которые происходят сейчас», — заключил собеседник URA.RU. Украина отмечает День независимости 24 августа. Экс-депутат Рады заявил, что они празднуют не День независимости, а зависимости и развала. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина, желая независимости, после выхода из состава СССР в итоге стала заложником стран Запада. Этим мнением с корреспондентом URA.RU поделился член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров. «В первую очередь существование современного киевского режима — это прямое следствие распада исторической России. Государством я это назвать не могу, потому что никакого суверенитета и принятия решений Украиной не наблюдается. Решения принимаются где угодно — в Брюсселе, Лондоне, Вашингтоне, но никак не в Киеве. Переворот на Украине в 2014 году и позиция властей последние 30 лет вбивали клин между нашим большим народом, чтобы разделить его. Они оказались в зависимости и в заложниках у Запада», — сказал Артем Туров. По его словам, Украина была процветающей только в союзе с Россией. «Использование территории, населения как инструмента в руках объединенного Запада показало, что благополучие может быть только в единстве с РФ. История ее процветания связана либо с Российской империей, либо Советским Союзом. Украинские земли богаты сельским хозяйством и промышленностью. Но они принадлежат в основном иностранным компаниям, которые обеспечивают в первую очередь своих граждан. И мы видим, как люди реагируют на освобожденных территориях, например, Херсонской, Харьковской и Запорожской областей. Такие очереди выстраиваются за получением российского гражданства», — отметил депутат. Все события, которые сейчас происходят на украинской территории, являются следствием работы стран Европы и США. «Все полностью согласовывается с консультантами, советниками, с теми, кто работает в силовых структурах от блока НАТО в первую очередь. Все делается только по указам стран объединенного Запада. Это видно с точки зрения поставок вооружения, действий официальных представителей и их риторики», — подчеркнул парламентарий. Туров отметил, что сейчас Украина не имеет независимости и Россия ее освобождает. «То, что делает РФ — это в первую очередь освобождение людей, территорий и борьба с милитаризмом. Достаточно много тех, кто работал на нацистскую Германию перебрался на Запад. И при распаде СССР начал оказывать влияние и диктовать вектор развития с западными ценностями, которые чужды большинству населения. Все это повлияло на события, которые происходят сейчас», — заключил собеседник URA.RU. Украина отмечает День независимости 24 августа. Экс-депутат Рады заявил, что они празднуют не День независимости, а зависимости и развала.