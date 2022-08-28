ХМАО вошел в топ-5 регионов с лучшими условиями на рынке труда

Ханты-Мансийский автономный округ занял четвертое место в рейтинге регионов по рынку труда за 2021 год. Специалисты проанализировали зарплаты, занятость, условия работников и емкость рынка труда.
«Ханты-Мансийский автономный округ, рейтинговый балл — 77,6», — сообщается в рейтинге издания «РИА Новости». По итогам 2020 года показатель ХМАО был ниже — 76,8 балла.
Максимальное значение в рейтинге — 100 баллов. Первое место заняла Москва, у нее 97,2 балла. В пятерке лидеров также Республика Татарстан, Московская область и Санкт-Петербург.
Ранее URA.RU сообщало, что Ханты-Мансийский автономный округ вошел в топ рейтинга по доле работников, чья зарплата выше среднего по стране. Показатель Югры — 56,7%.
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