ХМАО вошел в топ-5 регионов с лучшими условиями на рынке труда

29 августа 2022 в 02:26 Размер текста - 17 +

Аналитики изучили зарплаты, занятость, условия работников и емкость рынка труда (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ханты-Мансийский автономный округ занял четвертое место в рейтинге регионов по рынку труда за 2021 год. Специалисты проанализировали зарплаты, занятость, условия работников и емкость рынка труда. «Ханты-Мансийский автономный округ, рейтинговый балл — 77,6», — сообщается в рейтинге издания «РИА Новости». По итогам 2020 года показатель ХМАО был ниже — 76,8 балла. Максимальное значение в рейтинге — 100 баллов. Первое место заняла Москва, у нее 97,2 балла. В пятерке лидеров также Республика Татарстан, Московская область и Санкт-Петербург. Ранее URA.RU сообщало, что Ханты-Мансийский автономный округ вошел в топ рейтинга по доле работников, чья зарплата выше среднего по стране. Показатель Югры — 56,7%. Рейтинг регионов по рынку труда по итогам 2021 года Сайт ria.ru

Ханты-Мансийский автономный округ занял четвертое место в рейтинге регионов по рынку труда за 2021 год. Специалисты проанализировали зарплаты, занятость, условия работников и емкость рынка труда. «Ханты-Мансийский автономный округ, рейтинговый балл — 77,6», — сообщается в рейтинге издания «РИА Новости». По итогам 2020 года показатель ХМАО был ниже — 76,8 балла. Максимальное значение в рейтинге — 100 баллов. Первое место заняла Москва, у нее 97,2 балла. В пятерке лидеров также Республика Татарстан, Московская область и Санкт-Петербург. Ранее URA.RU сообщало, что Ханты-Мансийский автономный округ вошел в топ рейтинга по доле работников, чья зарплата выше среднего по стране. Показатель Югры — 56,7%.