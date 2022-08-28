«Известия»: параллельный импорт в России продлят еще на год

29 августа 2022 в 02:46 Размер текста - 17 +

АКИТ просит Минпромторг продлить действие параллельного импорта до 2023 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложит Минпромторгу продлить действие параллельного импорта на 2023 год, организация готовит соответствующее письмо. Об этом рассказал президент организации Артем Соколов. «Достаточно заглянуть на любой сайт интернет-магазина или онлайн-площадки, чтобы убедиться: параллельный импорт работает, он важен и нужен. Благодаря ему сохранился и расширяется ассортимент товаров. Потребители могут получить фактически любую продукцию, несмотря на санкции», — цитируют Соколова «Известия». По словам руководителя, АКИТ готовит соответствующее письмо в Минпромторг. Соколов уточнил, что если не продлить использование этого механизма, то розница столкнется с нехваткой продукции в части категорий. «Потребитель в большинстве случаев получит контрафакт, причем по высокой цене: правила ввоза оригинальных товаров исчезнут», — добавил он. На данный момент ввоз продукции без разрешения правообладателя легализован в России до конца текущего года. 28 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта. Это произошло в связи с беспрецедентным количеством антироссийских санкций, введенных странами Запада после начала спецоперации РФ по демилитаризации Украины. Механизм позволяет ввозить товары на территорию страны без разрешения правообладателя, то есть в обход санкций. В перечне разрешенных товаров — продукция брендов Apple, Siemens, BMW и LEGO. В начале июля в российских магазинах начали продаваться ноутбуки MacBook, ввезенные таким способом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложит Минпромторгу продлить действие параллельного импорта на 2023 год, организация готовит соответствующее письмо. Об этом рассказал президент организации Артем Соколов. «Достаточно заглянуть на любой сайт интернет-магазина или онлайн-площадки, чтобы убедиться: параллельный импорт работает, он важен и нужен. Благодаря ему сохранился и расширяется ассортимент товаров. Потребители могут получить фактически любую продукцию, несмотря на санкции», — цитируют Соколова «Известия». По словам руководителя, АКИТ готовит соответствующее письмо в Минпромторг. Соколов уточнил, что если не продлить использование этого механизма, то розница столкнется с нехваткой продукции в части категорий. «Потребитель в большинстве случаев получит контрафакт, причем по высокой цене: правила ввоза оригинальных товаров исчезнут», — добавил он. На данный момент ввоз продукции без разрешения правообладателя легализован в России до конца текущего года. 28 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта. Это произошло в связи с беспрецедентным количеством антироссийских санкций, введенных странами Запада после начала спецоперации РФ по демилитаризации Украины. Механизм позволяет ввозить товары на территорию страны без разрешения правообладателя, то есть в обход санкций. В перечне разрешенных товаров — продукция брендов Apple, Siemens, BMW и LEGO. В начале июля в российских магазинах начали продаваться ноутбуки MacBook, ввезенные таким способом.