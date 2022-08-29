RND: страны ЕС не справятся с последствиями кризиса

29 августа 2022 в 10:08 Размер текста - 17 +

Инфляция и энергетический кризис нанесут серьезный удар по ЕС, пишет RND Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Страны Евросоюза вряд ли справятся с последствиями энергетического кризиса. Об этом пишет немецкое агентство Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). «Призрак бродит по Европе: инфляция привела к росту цен, а конфликт на Украине и сокращение поставок газа привели к взрывному росту цен на энергоносители, теперь не только Германия опасается холодного сезона. Основанием для этого является обычное измерение уровня инфляции на уровне ЕС, который в июле составил 8,5% в Германии и немного выше, чем уровень инфляции, рассчитанный Федеральным статистическим управлением», — пишет RND. По версии аналитиков агентства, «мрачные перспективы» ожидают Великобританию. Эксперты предполагают, что уже этой зимой британцы встанут перед выбором: замерзнуть или голодать. Верхний предел цен на электроэнергию вырастет до 6000 евро. Нидерланды в свою очередь ожидает резкий рост бездомных. Инфляция в 11,6%, огромная нехватка рабочей силы и острая нехватка жилья приведут к тому, что в течение нескольких месяцев 1,4 миллиона голландцев окажутся за чертой бедности. В Швеции цены на электроэнергию вырастут до рекордных значений. Это ставит под угрозу закрытия мелкие и средние домохозяйства страны. В Польше инфляция вырастет до 15,6%, что нанесет серьезный удар сельскому хозяйству страны. Во Франции перестали работать уже 27 из 56 атомных реакторов, и в следующем году этот показатель вырастет. По версии аналитиков, власти страны не смогут долго сдерживать инфляцию и ограничивать цены на электричество. Ранее цены на газ в Европе превысили 3,5 тысячи долларов за тысячу кубометров. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что если ситуация не изменится, Европа «не проживет еще один год», сообщает телеканал 360. Министр юстиции Чехии Павел Блажек заявил, что кризис грозит революцией в ЕС, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Страны Евросоюза вряд ли справятся с последствиями энергетического кризиса. Об этом пишет немецкое агентство Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). «Призрак бродит по Европе: инфляция привела к росту цен, а конфликт на Украине и сокращение поставок газа привели к взрывному росту цен на энергоносители, теперь не только Германия опасается холодного сезона. Основанием для этого является обычное измерение уровня инфляции на уровне ЕС, который в июле составил 8,5% в Германии и немного выше, чем уровень инфляции, рассчитанный Федеральным статистическим управлением», — пишет RND. По версии аналитиков агентства, «мрачные перспективы» ожидают Великобританию. Эксперты предполагают, что уже этой зимой британцы встанут перед выбором: замерзнуть или голодать. Верхний предел цен на электроэнергию вырастет до 6000 евро. Нидерланды в свою очередь ожидает резкий рост бездомных. Инфляция в 11,6%, огромная нехватка рабочей силы и острая нехватка жилья приведут к тому, что в течение нескольких месяцев 1,4 миллиона голландцев окажутся за чертой бедности. В Швеции цены на электроэнергию вырастут до рекордных значений. Это ставит под угрозу закрытия мелкие и средние домохозяйства страны. В Польше инфляция вырастет до 15,6%, что нанесет серьезный удар сельскому хозяйству страны. Во Франции перестали работать уже 27 из 56 атомных реакторов, и в следующем году этот показатель вырастет. По версии аналитиков, власти страны не смогут долго сдерживать инфляцию и ограничивать цены на электричество. Ранее цены на газ в Европе превысили 3,5 тысячи долларов за тысячу кубометров. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что если ситуация не изменится, Европа «не проживет еще один год», сообщает телеканал 360. Министр юстиции Чехии Павел Блажек заявил, что кризис грозит революцией в ЕС, передает «Национальная служба новостей».