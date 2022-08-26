Цены на газ в Европе подскочили выше 3,5 тысяч долларов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер с рабочим визитом в Каслинском муниципальном районе. Челябинск, газ, огнеопасно, газопровод, газификация, газовая труба, газоснабжение
Цены газовых фьючерсов в Европе достигли мартовских значений Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Фьючерсная цена на газ в Европе превысила 3500 долларов за тысячу кубометров впервые с марта. Об этом свидетельствуют данные лондонской фондовой биржи ICE.

По данным биржи, в 17.04 мск цены фьючерсов на газ выросли на 4,8% с начала торгов, составив 3448,4 доллара за тысячу кубометров. Позже это значение превысило 3500 доллара. При этом открывались торги на уровне 3213,2 доллара за тысячу кубометров.

Стоимость газа в Европе демонстрирует стабильный рост с начала этого года. За это время расчетная цена газовых фьючерсов несколько раз била исторические рекорды.

Страны Евросоюза столкнулись с сильнейшим энергокризисом после введения беспрецедентного числа санкций против России из-за спецоперации на Украине. 26 августа стало известно, что Европейский союз созовет экстренное совещание министров энергетики для обсуждения мер выхода из кризиса энергоресурсов.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Фьючерсная цена на газ в Европе превысила 3500 долларов за тысячу кубометров впервые с марта. Об этом свидетельствуют данные лондонской фондовой биржи ICE. По данным биржи, в 17.04 мск цены фьючерсов на газ выросли на 4,8% с начала торгов, составив 3448,4 доллара за тысячу кубометров. Позже это значение превысило 3500 доллара. При этом открывались торги на уровне 3213,2 доллара за тысячу кубометров. Стоимость газа в Европе демонстрирует стабильный рост с начала этого года. За это время расчетная цена газовых фьючерсов несколько раз била исторические рекорды. Страны Евросоюза столкнулись с сильнейшим энергокризисом после введения беспрецедентного числа санкций против России из-за спецоперации на Украине. 26 августа стало известно, что Европейский союз созовет экстренное совещание министров энергетики для обсуждения мер выхода из кризиса энергоресурсов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...