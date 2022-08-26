Цены на газ в Европе подскочили выше 3,5 тысяч долларов

26 августа 2022 в 19:52 Размер текста - 17 +

Цены газовых фьючерсов в Европе достигли мартовских значений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Фьючерсная цена на газ в Европе превысила 3500 долларов за тысячу кубометров впервые с марта. Об этом свидетельствуют данные лондонской фондовой биржи ICE. По данным биржи, в 17.04 мск цены фьючерсов на газ выросли на 4,8% с начала торгов, составив 3448,4 доллара за тысячу кубометров. Позже это значение превысило 3500 доллара. При этом открывались торги на уровне 3213,2 доллара за тысячу кубометров. Стоимость газа в Европе демонстрирует стабильный рост с начала этого года. За это время расчетная цена газовых фьючерсов несколько раз била исторические рекорды. Страны Евросоюза столкнулись с сильнейшим энергокризисом после введения беспрецедентного числа санкций против России из-за спецоперации на Украине. 26 августа стало известно, что Европейский союз созовет экстренное совещание министров энергетики для обсуждения мер выхода из кризиса энергоресурсов.

Фьючерсная цена на газ в Европе превысила 3500 долларов за тысячу кубометров впервые с марта. Об этом свидетельствуют данные лондонской фондовой биржи ICE. По данным биржи, в 17.04 мск цены фьючерсов на газ выросли на 4,8% с начала торгов, составив 3448,4 доллара за тысячу кубометров. Позже это значение превысило 3500 доллара. При этом открывались торги на уровне 3213,2 доллара за тысячу кубометров. Стоимость газа в Европе демонстрирует стабильный рост с начала этого года. За это время расчетная цена газовых фьючерсов несколько раз била исторические рекорды. Страны Евросоюза столкнулись с сильнейшим энергокризисом после введения беспрецедентного числа санкций против России из-за спецоперации на Украине. 26 августа стало известно, что Европейский союз созовет экстренное совещание министров энергетики для обсуждения мер выхода из кризиса энергоресурсов.