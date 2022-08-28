Министр назвал дату запуска трамвая Екатеринбург-Верхняя Пышма

Долгое время трамвайная ветка считалась одним из самых проблемных объектов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Трамвайную линию Екатеринбург-Верхняя Пышма запустят 31 августа. В торжественной церемонии, по словам источника URA.RU в региональной власти, будут участвовать губернатор Евгений Куйвашев, главы двух городов и представители УГМК (ее структура вела все строительные работы). Информацию в разговоре с корреспондентом подтвердил министр транспорта Свердловской области Василий Старков.

«Сейчас с протокольным отделом уточняется программа мероприятия. В любом случае после того, как будет осуществлен запуск — конечно, в нем планируется участие и губернатора, и Андрея Анатольевича Козицына [экс-гендиректора УГМК], — трамвай начнет двигаться по маршруту с определенным интервалом, и остановки движения не будет», — поделился Старков.

О том, что трамвайную ветку, которая обкатывается с декабря 2021 года, откроют в конце августа 2022-го, ранее неоднократно сообщало URA.RU со ссылкой на источники. Объект считается одним из самых проблемных: власти переносили сроки открытия ветки несколько раз. Первой датой был еще ноябрь 2020-го.

В июле состоялась приемка ветки — Госжилстройнадзором. Все это время мэрия Екатеринбурга готовила разрешение на ввод трамвайной линии в эксплуатацию и передавала землю под путями в собственность региона. Предполагается, что ветка Екатеринбург — Верхняя Пышма ежедневно будет обслуживать около 11 тысяч человек. Прогнозируемое время в пути — 20-30 минут. Курсировать по линии будут трамваи «Львенок», выпущенные московским предприятием «ПК Транспортные системы».