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26 августа 2022

Рассказавшая об избиениях в геронтоцентре пермячка скончалась

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Стационар ЦГКБ №3 на улице Братьев Быковых. Екатеринбург, больничный коридор, больница, инвалидное кресло
Женщину пытались спасти врачи Фото:

Проживавшая в Верхне-Курьинском геронтологическом центре (ВКГЦ) Перми Нина Михалева скончалась. Об этом URA.RU рассказала Юлия Парамонова, которая периодически навещала женщину в соцучреждении.

«Нина Степановна [Михалева] умерла еще 27-го августа, но мне об этом сообщили только что», — сказала Парамонова. Она добавила, что на днях 85-летняя пермячка была госпитализирована с тахикардией. В медучреждении у нее также обнаружили отек легких, но «она находилась в сознании».

Ранее пенсионерка рассказала Парамоновой об избиениях в геронтоцентре. Директор учреждения Александра Богомяков в беседе с женщиной называл данную информацию не соответствующей действительности. После публикации URA.RU о произошедшем в ВКГЦ, глава СКР Александр Бастрыкин поручил пермским коллегам провести проверку в геронтоцентре.

Собственную проверку также провело министерство социального развития Прикамья, в чьем ведении находится данное учреждение. В минсоцразвития заявили, что факты избиения пенсионерки персоналом геронтоцентра не подтвердились.

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Проживавшая в Верхне-Курьинском геронтологическом центре (ВКГЦ) Перми Нина Михалева скончалась. Об этом URA.RU рассказала Юлия Парамонова, которая периодически навещала женщину в соцучреждении. «Нина Степановна [Михалева] умерла еще 27-го августа, но мне об этом сообщили только что», — сказала Парамонова. Она добавила, что на днях 85-летняя пермячка была госпитализирована с тахикардией. В медучреждении у нее также обнаружили отек легких, но «она находилась в сознании». Ранее пенсионерка рассказала Парамоновой об избиениях в геронтоцентре. Директор учреждения Александра Богомяков в беседе с женщиной называл данную информацию не соответствующей действительности. После публикации URA.RU о произошедшем в ВКГЦ, глава СКР Александр Бастрыкин поручил пермским коллегам провести проверку в геронтоцентре. Собственную проверку также провело министерство социального развития Прикамья, в чьем ведении находится данное учреждение. В минсоцразвития заявили, что факты избиения пенсионерки персоналом геронтоцентра не подтвердились.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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