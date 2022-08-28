Рассказавшая об избиениях в геронтоцентре пермячка скончалась

Проживавшая в Верхне-Курьинском геронтологическом центре (ВКГЦ) Перми Нина Михалева скончалась. Об этом URA.RU рассказала Юлия Парамонова, которая периодически навещала женщину в соцучреждении.
«Нина Степановна [Михалева] умерла еще 27-го августа, но мне об этом сообщили только что», — сказала Парамонова. Она добавила, что на днях 85-летняя пермячка была госпитализирована с тахикардией. В медучреждении у нее также обнаружили отек легких, но «она находилась в сознании».
Ранее пенсионерка рассказала Парамоновой об избиениях в геронтоцентре. Директор учреждения Александра Богомяков в беседе с женщиной называл данную информацию не соответствующей действительности. После публикации URA.RU о произошедшем в ВКГЦ, глава СКР Александр Бастрыкин поручил пермским коллегам провести проверку в геронтоцентре.
Собственную проверку также провело министерство социального развития Прикамья, в чьем ведении находится данное учреждение. В минсоцразвития заявили, что факты избиения пенсионерки персоналом геронтоцентра не подтвердились.
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