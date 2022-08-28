28 августа 2022
27 августа 2022

В Челябинске из-за жары продлили купальный сезон

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Городской пляж на Шершневском водохранилище Челябинск, лето, жара, отдых на воде
Пляжи в Челябинске продолжают работать Фото:

В Челябинске из-за жары продлили работу пляжей. Об этом распорядилась мэр Наталья Котова на аппаратном совещании, которое состоялось 29 августа.

«В Челябинске спасатели будут дежурить на пляжах до конца недели. Это связано с тем, что высокие температуры продержатся до конца недели», — пояснила Котова.

«Единая дежурно-диспетчерская служба — 112» (ЕДДС) Челябинска просит горожан соблюдать правила безопасности на воде. Купаться следует только в разрешенных местах на благоустроенных пляжах. В этом году в Челябинске было открыто девять пляжей, из них три новых. На Первом озере сделали пляж под названием «Чайка», на Смолино появился пляж «Спортивный», а на Шершневском водохранилище появился пляж «Белый парус».

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В Челябинске из-за жары продлили работу пляжей. Об этом распорядилась мэр Наталья Котова на аппаратном совещании, которое состоялось 29 августа. «В Челябинске спасатели будут дежурить на пляжах до конца недели. Это связано с тем, что высокие температуры продержатся до конца недели», — пояснила Котова. «Единая дежурно-диспетчерская служба — 112» (ЕДДС) Челябинска просит горожан соблюдать правила безопасности на воде. Купаться следует только в разрешенных местах на благоустроенных пляжах. В этом году в Челябинске было открыто девять пляжей, из них три новых. На Первом озере сделали пляж под названием «Чайка», на Смолино появился пляж «Спортивный», а на Шершневском водохранилище появился пляж «Белый парус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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