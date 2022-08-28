В Челябинске из-за жары продлили купальный сезон

29 августа 2022 в 11:06 Размер текста - 17 +

Пляжи в Челябинске продолжают работать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске из-за жары продлили работу пляжей. Об этом распорядилась мэр Наталья Котова на аппаратном совещании, которое состоялось 29 августа. «В Челябинске спасатели будут дежурить на пляжах до конца недели. Это связано с тем, что высокие температуры продержатся до конца недели», — пояснила Котова. «Единая дежурно-диспетчерская служба — 112» (ЕДДС) Челябинска просит горожан соблюдать правила безопасности на воде. Купаться следует только в разрешенных местах на благоустроенных пляжах. В этом году в Челябинске было открыто девять пляжей, из них три новых. На Первом озере сделали пляж под названием «Чайка», на Смолино появился пляж «Спортивный», а на Шершневском водохранилище появился пляж «Белый парус».

В Челябинске из-за жары продлили работу пляжей. Об этом распорядилась мэр Наталья Котова на аппаратном совещании, которое состоялось 29 августа. «В Челябинске спасатели будут дежурить на пляжах до конца недели. Это связано с тем, что высокие температуры продержатся до конца недели», — пояснила Котова. «Единая дежурно-диспетчерская служба — 112» (ЕДДС) Челябинска просит горожан соблюдать правила безопасности на воде. Купаться следует только в разрешенных местах на благоустроенных пляжах. В этом году в Челябинске было открыто девять пляжей, из них три новых. На Первом озере сделали пляж под названием «Чайка», на Смолино появился пляж «Спортивный», а на Шершневском водохранилище появился пляж «Белый парус».