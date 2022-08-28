Мэрия Кургана проиграла суд автобусному перевозчику

Представители мэрии Кургана пытались через суд расторгнуть договор на допуск к работе на муниципальной маршрутной сети города с компанией «Белоусов». По данным сайта Арбитражного суда, процесс выиграли представители перевозчика.
«Администрация города Кургана обратилась в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью „Белоусов“ о расторжении договора № 148 от 31.12.2014 на допуск к работе на муниципальной маршрутной сети города Кургана. <…> Суд определил: иск администрации города Кургана к обществу с ограниченной ответственностью „Белоусов“ о расторжении договора оставить без рассмотрения», — указано в документе, размещенном на сайте суда.
В документе указано, что представители мэрии не явились на два судебных заседания. Суд исследовал письменные материалы дела и заслушал позицию представителя ответчика, после чего принял решение.
Ранее стало известно, что представители мэрии Кургана судятся с перевозчиками, отвечающими более чем за десять маршрутов. Представители городской администрации объясняли, что обращались в суд из-за неудовлетворительного выполнения перевозчиками принятых обязательств по обслуживанию маршрутов.
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