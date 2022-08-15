Мэрия Кургана пытается лишить перевозчиков маршрутов

Представители мэрии судятся с владельцами автобусных маршрутов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Мэрия Кургана судится с бизнесменами, чтобы прекратить действия их свидетельств об осуществлении перевозок на маршрутах № 312 и № 365. Данная информация размещена на сайте Арбитражного суда Курганской области.

«Администрация города Кургана обратилась в суд с заявлением о прекращении действия свидетельств по маршрутам № 312 и № 365 в связи с неудовлетворительным выполнением перевозчиками принятых обязательств по обслуживанию указанных маршрутов. Если суд примет решение о прекращении действий данных свидетельств, обслуживание маршрутов продолжится иными перевозчиками по итогам проведенного конкурса», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.

Суды, связанные с этими маршрутами, длятся полгода, но постоянно откладываются. Маршрут № 312 принадлежит «МТ Курганавтолайт», № 365 — ИП Газинуру Мурадымову. В мэрии отметили, что сейчас эти маршруты продолжают работать. На момент написания новости URA.RU не удалось дозвониться до перевозчиков по номерам телефонов, указанным в открытых источниках.

По данным источника URA.RU, связанного с перевозками, подобных судебных процессов около десяти. По его мнению, они связаны с будущей транспортной реформой, чтобы не ждать окончания срока действия прежних свидетельств перевозчиков. На маршруты №312 и №365 свидетельства действуют до 2025 года.

В рамках транспортной реформы с 2023 года в Кургане введут 40 новых маршрутов вместо 51 старого. 15 августа истек срок действия свидетельств на маршруты № 368 и № 381. Перевозчик заявил, что около 30 сотрудников организации останутся без работы, но представители власти ответили, что водителям и кондукторам это не грозит. Ранее владелец маршрута №365 планировал отказаться от перевозок на этом направлении.