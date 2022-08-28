Челябинская область встретит 1 сентября в 32-градусную жару. Скрин

29 августа 2022 в 11:23 Размер текста - 17 +

Челябинские школьники 1 сентября будут изнывать от жары (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Праздничные мероприятия Дня знаний 1 сентября в Челябинской области пройдут в 32-градусную жару. Это следует из прогноза синоптиков сайта Reameteo. И ночью, и днем на протяжении нескольких ближайших суток погода останется аномальной теплой. Так, 30 августа в Челябинске ожидается 29 градусов, а 31 августа — уже 32 градуса. В ночь на 1 сентября станет прохладнее — до 19 градусов, но уже в первый день сентября термометры вновь покажут 32 градуса. Такая же жара повторится и 2 сентября. Осадков при этом не ожидается. Необычно жаркая для конца августа погода держится в Челябинской области уже несколько недель. Из-за этого в областном центре официально пришлось продлить купальный сезон, обеспечив дежурства спасателей на городских пляжах. Также в Челябинске ради безопасного начала учебного года переведут на усиленный вариант работы полицейских — в таком режиме им придется действовать с 30 августа и до 4 сентября. Скрин: сайт Realmeteo

Праздничные мероприятия Дня знаний 1 сентября в Челябинской области пройдут в 32-градусную жару. Это следует из прогноза синоптиков сайта Reameteo. И ночью, и днем на протяжении нескольких ближайших суток погода останется аномальной теплой. Так, 30 августа в Челябинске ожидается 29 градусов, а 31 августа — уже 32 градуса. В ночь на 1 сентября станет прохладнее — до 19 градусов, но уже в первый день сентября термометры вновь покажут 32 градуса. Такая же жара повторится и 2 сентября. Осадков при этом не ожидается. Необычно жаркая для конца августа погода держится в Челябинской области уже несколько недель. Из-за этого в областном центре официально пришлось продлить купальный сезон, обеспечив дежурства спасателей на городских пляжах. Также в Челябинске ради безопасного начала учебного года переведут на усиленный вариант работы полицейских — в таком режиме им придется действовать с 30 августа и до 4 сентября.