28 августа 2022
27 августа 2022

Челябинская область встретит 1 сентября в 32-градусную жару. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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1 сентября линейка в школе 107 Челябинск
Челябинские школьники 1 сентября будут изнывать от жары (фото из архива) Фото:

Праздничные мероприятия Дня знаний 1 сентября в Челябинской области пройдут в 32-градусную жару. Это следует из прогноза синоптиков сайта Reameteo.

И ночью, и днем на протяжении нескольких ближайших суток погода останется аномальной теплой. Так, 30 августа в Челябинске ожидается 29 градусов, а 31 августа — уже 32 градуса. В ночь на 1 сентября станет прохладнее — до 19 градусов, но уже в первый день сентября термометры вновь покажут 32 градуса. Такая же жара повторится и 2 сентября. Осадков при этом не ожидается.

Необычно жаркая для конца августа погода держится в Челябинской области уже несколько недель. Из-за этого в областном центре официально пришлось продлить купальный сезон, обеспечив дежурства спасателей на городских пляжах. Также в Челябинске ради безопасного начала учебного года переведут на усиленный вариант работы полицейских — в таком режиме им придется действовать с 30 августа и до 4 сентября.

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Праздничные мероприятия Дня знаний 1 сентября в Челябинской области пройдут в 32-градусную жару. Это следует из прогноза синоптиков сайта Reameteo. И ночью, и днем на протяжении нескольких ближайших суток погода останется аномальной теплой. Так, 30 августа в Челябинске ожидается 29 градусов, а 31 августа — уже 32 градуса. В ночь на 1 сентября станет прохладнее — до 19 градусов, но уже в первый день сентября термометры вновь покажут 32 градуса. Такая же жара повторится и 2 сентября. Осадков при этом не ожидается. Необычно жаркая для конца августа погода держится в Челябинской области уже несколько недель. Из-за этого в областном центре официально пришлось продлить купальный сезон, обеспечив дежурства спасателей на городских пляжах. Также в Челябинске ради безопасного начала учебного года переведут на усиленный вариант работы полицейских — в таком режиме им придется действовать с 30 августа и до 4 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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