ФСБ выявила соучастника убийства Дарьи Дугиной

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Прощание с Дарьей Дугиной в телецентре
Дарья Дугина погибла после покушения в Подмосковье Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье погибла дочь философа Дугина

Гражданин Украины Богдан Цыганенко был соучастником убийства журналиста и политолога Дарьи Дугиной. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ).

«Убийство Дугиной вместе с Вовк готовил в Москве еще один член украинской диверсионной группы — гражданин Украины Богдан Цыганенко, он приехал через Эстонию 30 июля и покинул страну за день до убийства. Цыганенко обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко, а также вместе с Вовк собрал самодельную бомбу в арендованном гараже на юго-западе Москвы», — передает РИА «Новости» сообщение ФСБ.

Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла в ночь с 20 на 21 августа в результате покушения в Подмосковье. Неизвестные взорвали внедорожник, на котором она возвращалась домой с фестиваля «Традиция». 22 августа в ФСБ заявили, что убийство организовано украинскими спецслужбами. Исполнителем, по данным ФСБ, оказалась гражданка Украины Наталья Вовк. После покушения она уехала в Эстонию.

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Гражданин Украины Богдан Цыганенко был соучастником убийства журналиста и политолога Дарьи Дугиной. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ). «Убийство Дугиной вместе с Вовк готовил в Москве еще один член украинской диверсионной группы — гражданин Украины Богдан Цыганенко, он приехал через Эстонию 30 июля и покинул страну за день до убийства. Цыганенко обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко, а также вместе с Вовк собрал самодельную бомбу в арендованном гараже на юго-западе Москвы», — передает РИА «Новости» сообщение ФСБ. Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла в ночь с 20 на 21 августа в результате покушения в Подмосковье. Неизвестные взорвали внедорожник, на котором она возвращалась домой с фестиваля «Традиция». 22 августа в ФСБ заявили, что убийство организовано украинскими спецслужбами. Исполнителем, по данным ФСБ, оказалась гражданка Украины Наталья Вовк. После покушения она уехала в Эстонию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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