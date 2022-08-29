ФСБ выявила соучастника убийства Дарьи Дугиной

29 августа 2022 в 11:50 Размер текста - 17 +

Дарья Дугина погибла после покушения в Подмосковье Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье погибла дочь философа Дугина Гражданин Украины Богдан Цыганенко был соучастником убийства журналиста и политолога Дарьи Дугиной. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ). «Убийство Дугиной вместе с Вовк готовил в Москве еще один член украинской диверсионной группы — гражданин Украины Богдан Цыганенко, он приехал через Эстонию 30 июля и покинул страну за день до убийства. Цыганенко обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко, а также вместе с Вовк собрал самодельную бомбу в арендованном гараже на юго-западе Москвы», — передает РИА «Новости» сообщение ФСБ. Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла в ночь с 20 на 21 августа в результате покушения в Подмосковье. Неизвестные взорвали внедорожник, на котором она возвращалась домой с фестиваля «Традиция». 22 августа в ФСБ заявили, что убийство организовано украинскими спецслужбами. Исполнителем, по данным ФСБ, оказалась гражданка Украины Наталья Вовк. После покушения она уехала в Эстонию.

Гражданин Украины Богдан Цыганенко был соучастником убийства журналиста и политолога Дарьи Дугиной. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ). «Убийство Дугиной вместе с Вовк готовил в Москве еще один член украинской диверсионной группы — гражданин Украины Богдан Цыганенко, он приехал через Эстонию 30 июля и покинул страну за день до убийства. Цыганенко обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко, а также вместе с Вовк собрал самодельную бомбу в арендованном гараже на юго-западе Москвы», — передает РИА «Новости» сообщение ФСБ. Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла в ночь с 20 на 21 августа в результате покушения в Подмосковье. Неизвестные взорвали внедорожник, на котором она возвращалась домой с фестиваля «Традиция». 22 августа в ФСБ заявили, что убийство организовано украинскими спецслужбами. Исполнителем, по данным ФСБ, оказалась гражданка Украины Наталья Вовк. После покушения она уехала в Эстонию.