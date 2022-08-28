Курганцы нашли два банка в Казахстане, где им сразу выдали карты

Россияне едут в Казахстан за открытием карт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы прибывшие в Казахстан рассказали о проблемах с открытием счетов для россиян. В некоторых банках Казахстана новые карты и вовсе отказались выдавать. Однако курганцы нашли два банка, где им сразу сделали карты. Об этом курганцы рассказали URA.RU.

«Карты „Мир“ не принимают, просят наличку или казахстанские карты. Мы подумали что возить с собою большую сумму наличкой не безопасно. Именно поэтому решили обратиться в банковские структуры. Посетили несколько казахстанских банков, но в большей части нам отказали, как гражданам РФ. Но в двух банках согласились», — рассказывает Вячеслав, съездивший в Казахстан вместе с семьей в конце прошлой недели.

Наиболее лояльное отношение, по словам Вячеслава, оказалось в банках «Каспий» и «ЦентрКредит банке». Там для получения карточки достаточно предъявить российский заграничный паспорт, со штампом о пересечении границы, и ИНН. При этом мужчина рассказал, что был приятно удивлен сервисом, так как именные карты им с супругой распечатали в автомате всего за пять минут.

После возвращения в Россию избавляться от казахстанских карт мужчина не собирается. Уже осенью он планирует лететь с ними в отпуск. В отличии от российских карт, они по прежнему принимаются везде, а само обслуживание либо недорогое либо бесплатное, рассказывает Вячеслав.

Другой курганец, недавно также прибывший из Казахстана, утонил, что некоторые банки буквально вынуждают россиян снимать гостиницы и некоторое время жить в соседнем государстве. «В банках говорят, что готовят карту пять дней. Поэтому люди вынуждены оставаться и ждать», — уточнил курганец.

Ранее URA.RU писало, что пять турецких банков начали работу с российской платежной системой (ПС) «Мир». По итогам первого квартала 2022 года в России выпущено 125,5 миллионов карт «Мир».