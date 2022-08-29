Британцы выгоняют правительство из-за обещаний холодной зимы

29 августа 2022 в 12:52 Размер текста - 17 +

Британцы недовольны действиями правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Читатели британской газеты Daily Mail потребовали отставки правительства Великобритании из-за обещания холодной зимы и высоких цен на электроэнергию и отопление. Читатели недовольны действиями властей. «Последующие месяцы будут тяжелыми для британцев. Счета за электроэнергию будут умопомрачительными», — заявил ранее премьер-министр Великобритании Джонсон. «Мы живем в маленьком современном доме без каминов, у нас нет другого выхода, кроме как замерзнуть», — пишет читатель Quieten Derwent. «Какая ужасная ситуация сложилась в так называемой стране „первого мира“. В Великобритании 2022 года поразительно, что люди оказались в таком положении. Долой правительство», — пишет читатель Bad-Kitty. «Если цены продолжат расти, будет дешевле снять жилье на Канарских островах на несколько месяцев, чем остаться здесь мерзнуть», — считает читатель tideisturning. «Уже нет никаких сил, лучше переехать в Венесуэлу, там хотя бы тепло», — пишет читатель Maxuk. «Дело в том, что никто не должен думать о чертовых заморозках. Сейчас 2022 год, а не 1722», — пишет читатель Ben131. Ранее британское интернет-издание The Independent провело опрос среди 2000 граждан страны. Он показал, что из-за роста цен каждый четвертый британец не будет включать отопление ближайшей зимой. Журнал The Nation заявил, что британцы стоят перед выбором: голодать или замерзнуть, сообщает телеканал 360.

Читатели британской газеты Daily Mail потребовали отставки правительства Великобритании из-за обещания холодной зимы и высоких цен на электроэнергию и отопление. Читатели недовольны действиями властей. «Последующие месяцы будут тяжелыми для британцев. Счета за электроэнергию будут умопомрачительными», — заявил ранее премьер-министр Великобритании Джонсон. «Мы живем в маленьком современном доме без каминов, у нас нет другого выхода, кроме как замерзнуть», — пишет читатель Quieten Derwent. «Какая ужасная ситуация сложилась в так называемой стране „первого мира“. В Великобритании 2022 года поразительно, что люди оказались в таком положении. Долой правительство», — пишет читатель Bad-Kitty. «Если цены продолжат расти, будет дешевле снять жилье на Канарских островах на несколько месяцев, чем остаться здесь мерзнуть», — считает читатель tideisturning. «Уже нет никаких сил, лучше переехать в Венесуэлу, там хотя бы тепло», — пишет читатель Maxuk. «Дело в том, что никто не должен думать о чертовых заморозках. Сейчас 2022 год, а не 1722», — пишет читатель Ben131. Ранее британское интернет-издание The Independent провело опрос среди 2000 граждан страны. Он показал, что из-за роста цен каждый четвертый британец не будет включать отопление ближайшей зимой. Журнал The Nation заявил, что британцы стоят перед выбором: голодать или замерзнуть, сообщает телеканал 360.