Джонсон пообещал британцам «умопомрачительные» счета за энергию

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Борис Джонсон предрек британцам «тяжелые месяцы» Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что граждан ждут «умопомрачительные» счета за электроэнергию. Об этом премьер-министр заявил в статье для газеты Daily Mail

«Последующие месяцы будут тяжелыми для британцев. Счета за электроэнергию будут умопомрачительными», — написал Джонсон.

Ранее деловая газета Financial Times сообщила, что из-за экономического кризиса 54% предприятий Великобритании находятся на грани закрытия. Британская газета The Guardian заявила, что из-за невозможности оплатить счета за электроэнергию бедные граждане страны будут греться в библиотеках и музеях.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что граждан ждут «умопомрачительные» счета за электроэнергию. Об этом премьер-министр заявил в статье для газеты Daily Mail «Последующие месяцы будут тяжелыми для британцев. Счета за электроэнергию будут умопомрачительными», — написал Джонсон. Ранее деловая газета Financial Times сообщила, что из-за экономического кризиса 54% предприятий Великобритании находятся на грани закрытия. Британская газета The Guardian заявила, что из-за невозможности оплатить счета за электроэнергию бедные граждане страны будут греться в библиотеках и музеях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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