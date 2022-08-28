В Курганской области после удара молнией погиб ребенок

29 августа 2022 в 12:55 Размер текста - 17 +

В Курганской области во время грозы погибла 13-летняя девочка после удара молнией Фото: Pixabay В городе Далматово (Курганская область) 25 августа девочка 2009 года рождения погибла во время грозы после удара молнией. Информацию о смертельном случае подтвердили в следкоме Курганской области. Информация появилась в сообществе «Типичный Катайск» соцсети «ВКонтакте». «По факту гибели 25 августа 2022 года несовершеннолетнего ребенка 2009 года рождения проводится проверка», — рассказали с СУ СК России по Курганской области. Первоначально сообщение о гибели девочки появилось в курганских соцсетях. «Девочку 13 лет убило <…> По одной версии молнию притянул телефон, по другой дети стояли под деревом», — пишут в сообществе «Типичный Катайск». Также с девочкой находился мальчик помладше, который попал с больницу с травмами после удара природным электричеством. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане утонул 13-летний мальчик. Ребенок отправился купаться на реку Тобол возле дачного поселка и не вернулся.

В городе Далматово (Курганская область) 25 августа девочка 2009 года рождения погибла во время грозы после удара молнией. Информацию о смертельном случае подтвердили в следкоме Курганской области. Информация появилась в сообществе «Типичный Катайск» соцсети «ВКонтакте». «По факту гибели 25 августа 2022 года несовершеннолетнего ребенка 2009 года рождения проводится проверка», — рассказали с СУ СК России по Курганской области. Первоначально сообщение о гибели девочки появилось в курганских соцсетях. «Девочку 13 лет убило <…> По одной версии молнию притянул телефон, по другой дети стояли под деревом», — пишут в сообществе «Типичный Катайск». Также с девочкой находился мальчик помладше, который попал с больницу с травмами после удара природным электричеством. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане утонул 13-летний мальчик. Ребенок отправился купаться на реку Тобол возле дачного поселка и не вернулся.