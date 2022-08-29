Кремль: Россия будет защищать свои интересы в Арктике от НАТО

29 августа 2022 в 14:44 Размер текста - 17 +

В Кремле заявили, что Россия будет отстаивать свои интересы в Арктике Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия будет обеспечивать свои интересы в Арктике и совместно с Китаем развивать эту территорию. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о намерении наращивать присутствие Альянса в Арктической зоне для противостояния России и КНР. «[Это заявление] воспринимаем негативно. Арктика — это зона нашей экономической деятельности, хозяйственной деятельности, деятельности по обеспечению безопасности России. Это сфера наших жизненных интересов. Взаимодействие с другими странами и тем более с Китаем направлено исключительно на дальнейшее развитие этой зоны и не может представлять угрозы для других стран и их объединений. Поэтому такие заявления мы воспринимаем ничем иным, как намерением по противостоянию российским интересам в Арктике. Россия будет обеспечивать свои интересны надежным образом», — заявил Песков. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянсу нужно наращивать свое присутствие в Арктике, так как в этом регионе активизировались Россия и Китай. Такое «стратегическое партнерство» двух стран, по его словам, «бросает вызов ценностям и интересам» НАТО.

Россия будет обеспечивать свои интересы в Арктике и совместно с Китаем развивать эту территорию. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о намерении наращивать присутствие Альянса в Арктической зоне для противостояния России и КНР. «[Это заявление] воспринимаем негативно. Арктика — это зона нашей экономической деятельности, хозяйственной деятельности, деятельности по обеспечению безопасности России. Это сфера наших жизненных интересов. Взаимодействие с другими странами и тем более с Китаем направлено исключительно на дальнейшее развитие этой зоны и не может представлять угрозы для других стран и их объединений. Поэтому такие заявления мы воспринимаем ничем иным, как намерением по противостоянию российским интересам в Арктике. Россия будет обеспечивать свои интересны надежным образом», — заявил Песков. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянсу нужно наращивать свое присутствие в Арктике, так как в этом регионе активизировались Россия и Китай. Такое «стратегическое партнерство» двух стран, по его словам, «бросает вызов ценностям и интересам» НАТО.